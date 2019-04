Občina po požaru v Lenartu: Na nevarnosti smo opozarjali

Občina Lenart ni bila prepoznana kot stranka v postopku pridobitve dovoljenja za delovanje tega obrata v Lenartu, zato je to pravico iskala celo pred Upravnim sodiščem. "Kljub vsem zapletom in ignoriranjem naših bojazni in opozoril s strani pristojnih služb danes žal z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da so ta bila utemeljena. Še bolj nas skrbi, ker smo na nevarnost opozarjali in so bila naša utemeljena opozorila očitno povsem spregledana in preslišana. Že po dogodkih v Kemisu smo podjetje Salamon d.o.o. ponovno pozvali, da nam predložijo požarne načrte, vendar razen kratkih odgovorov in zagotovil vodilnih, je podjetje na pobude in predloge lokalne skupnosti vedno neodzivno,"so zapisali.

Posledice zdaj nosijo občanke in občani Občine Lenart, so še poudarili. "Ta ponovni požar je primeren trenutek, da vse dosedanje postopke in pridobljena dovoljenja pristojni ponovno preverijo in dajo občini možnost, da predstavi svoj pogled in interes lokalnega okolja, v katerem obrat deluje na njegovo delovanje v tem okolju. V Občini Lenart smo prepričani da način, kot je stanje v tem podjetju, kjer se tudi danes ob ogledu požarišča ugotavlja, da je na odprtem skladiščena ogromna količina odpadkov, t. i. frakcij, torej predelane plastike, ki pomeni izjemno požarno nevarnost, ne more biti skladna s pridobljenimi dovoljenji, niti ne more biti skladna s strokovnim delovanjem in ravnanjem, kar žal kažeta dva požara v kratkem času."