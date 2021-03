Požar med Vipavo in Vrhpoljem. Na pomoč poklicali vojaški helikopter

Okoli 11. ure so občani iz Vipave opazili gozdni požar v bližini starega vipavskega gradu na relaciji med Vipavo in Vrhpoljem. Požar je zajel približno hektar gozdne površine. Posredovali so gasilci PGD Vipava, PGD Vrhpolje, PGD Podnanos, PGD Ajdovščina in PGD Selo. Zaradi težko dostopnega terena in napovedane burje je poveljnik OŠCZ Ajdovščina zaprosil za pomoč helikopterja.

Helikopter Slovenske vojske je na kraj dogodka prispel okoli 15. ure in pričel z gašenjem. Aktivirani so bili tudi gasilci ZGRS Sežana, ki so dostavili bazen za vodo. Gašenju so se kasneje pridružili še gasilci PGD Col in gasilci GRC Ajdovščina. Pri gašenju je skupno sodelovalo 35 gasilcev. "Srečo smo imeli, da je bilo to med dvema gozdnima cestama, kar nam je nekako omogočilo dostop do požara. Gorela sta predvsem podrastje in suha trava," je povedal vodja intervencije Adam Žagar iz Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Vipava.

Požar so pogasili in z gašenjem ob 18. uri zaključili. Na požarišču ostaja požarna straža.