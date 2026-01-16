Požar močno poškodoval vozišče, del goriva stekel v bližnji potok

Trenutno promet v obe smeri še vedno poteka po enem prometnem pasu na vsaki strani, zaradi česar prihaja do približno 20-minutnih zamud. Promet je povečan tudi na vzporedni regionalni cesti med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico, na Darsu pa prosijo za strpno in previdno vožnjo.

Kot so še dodali, so bili njihovi vzdrževalci v četrtek na kraju dogodka v najkrajšem možnem času in območje ustrezno zavarovali ter zagotovili podporo intervencijskim ekipam.

Televizija Slovenija je ob tem poročala, da je del goriva, ki je steklo iz cisterne, onesnažil potok Ložnica, zaradi česar ga pristojni prečrpavajo iz potoka, v katerega so namestili tudi lovilce olj. Skupaj je iz cisterne steklo okoli 30.000 litrov goriva.