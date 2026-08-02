Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Požar na Bovškem obkrožen: 'Izziv intenzivno podtalno gorenje'

Bovec, 02. 08. 2026 08.03 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Gašenje požara na Bovškem

Več kot 100 gasilcev je v soboto uspelo narediti velik napredek na požarišču na Planji. Kljub izjemno zahtevnemu in nevarnemu terenu so namreč uspeli s cevovodi v celoti obkrožiti velik požar. Vendar pa nevarnosti in dela še ni konec. Poudarjajo namreč, da izziv ostaja intenzivno podtalno gorenje, ki ob ugodnem vetru zelo hitro preide v talni in vršni požar.

Po dveh izjemno napornih dneh za gasilce, v soboto jih je bilo na terenu več kot 100 s Severne Primorske in Gorenjske, so ekipe na terenu uspele povsem obkrožiti obsežen požar na Planji.

Z delom so zaključili ob 18. uri, z gašenjem pa znova nadaljujejo že od jutra. Pod vodenjem Severnoprimorske gasilske regije sta na terenu dva voda. Na pomoč iz Gorenjske gasilske regije pa sta prav tako prišla dva voda.

"Izziv ostaja intenzivno podtalno gorenje, ki zelo hitro ob ugodnem vetru preide v talni in vršni požar," je Gasilska zveza Slovenije sporočila včeraj zvečer.

Včeraj so gasilcem na terenu znova pomagali trije Air Tractorji in helikopter Slovenske vojske, ki so skupno odvrgli prek 100.000 litrov vode.

Air tractorja vodo zajemata iz Bohinjskega jezera. V petek so tamkajšnji obiskovalci oteževali zajemanje vode, v soboto pa so bile razmere boljše, četudi so nekateri posamezniki še vedno motili delo letal. Pristojni zato ljudi na Bohinjskem jezeru pozivajo, naj se tudi danes izogibajo severnega dela jezera.

Preberi še Gašenje požara na Bovškem bo potrebno do prvega dežja

Požar na območju 12 hektarov je lokaliziran, poteka zalivanje in gašenje posameznih žarišč. A kot nam je v oddaji 24UR povedal poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper, bo gašenje potrebno najmanj do prvega dežja.

bovec požar gasilci planje

Občine vrnile za 12 milijonov evrov predplačil za obnovo po poplavah

24ur.com Gašenje požara na Bovškem bo potrebno do prvega dežja
24ur.com Zakaj v bitki z gasilci še vedno zmaguje ogenj?
24ur.com Obsežen požar pri Dravogradu: ogenj pod nadzorom, pomagalo letalo
24ur.com Požar v Dalmaciji se umirja, ostaja strah pred močnim vetrom
24ur.com Požar pogoltnil večje skladišče, dan kasneje ostale le tleče ruševine
24ur.com Požar na Krasu pod nadzorom, še vedno velja visoka požarna nevarnost
24ur.com Izčrpani gasilci v boju z ognjenim infernom, ki 'požira' Dalmacijo
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Družinske počitnice so se končale že na letališču: napaka, ki jo naredi veliko staršev
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
S telovadbo med nosečnostjo do lažjega in hitrejšega poroda
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
Nekoč misica, danes žena šejka: živi v palači in vzgaja štiri otroke
zadovoljna
Portal
Kraljica Letizia v beli opravi, ki jo želimo imeti vse
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Tedenski horoskop: Leve čaka več romantike, devicam se obeta presenečenje
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Dnevni horoskop: Ovni si dovolijo več nežnosti, bike muči velika odločitev
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
Črna gora uvedla menstrualni dopust: bi morali o tem razmisliti tudi pri nas?
vizita
Portal
Zakaj vas po kopanju v morju srbi koža? Razlog ni vedno le sol
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Živila, ki med spanjem spodbujajo kurjenje maščob
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
Odvečna telesna teža in anksioznost: kako sta povezani in zakaj vplivata druga na drugo
cekin
Portal
Družine jo obožujejo: na tej destinaciji boste za dopust odšteli precej manj
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Šok na prvi delovni dan: odpustili so ga po telefonskem klicu, dolgem 47 sekund
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Skrivnost trgovskih tehtnic: zato so banane skoraj vedno prve na seznamu
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
Finančni horoskop za avgust: enemu znamenju se obeta pravo denarno presenečenje
moskisvet
Portal
Odšel je v kitajski 'kamp za hujšanje' in ugotovil, zakaj večina ljudi ne uspe shujšati
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Se s partnerko spreminjata v sostanovalca? Rešitev je pravilo 2-2-2
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Tako je danes videti mis Slovenije: 'Pa kaj potem, če sem leto starejša'
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
Zgradil je imperij na sovraštvu, zdaj je pristal za zapahi
dominvrt
Portal
Ta živila poleti postanejo nevarna veliko hitreje, kot mislite
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Vročina je lahko za živali usodna: na to morate biti pozorni
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Najbolj nenavadna nepremičnina v Britaniji? Na vrtu jo čaka pravo bojno letalo
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
Avgust na vrtu: To morate narediti zdaj za bogat jesenski pridelek
okusno
Portal
Hladna solata, ki jo trenutno pripravljamo vsi: popolno kosilo za vroče dni
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Vikend kosilo: 7 poletnih jedi z mletim mesom, ki jih boste z veseljem pripravljali znova
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Ko temperature presežejo 30 stopinj: 7 sladic brez peke za popolno osvežitev
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
Med vročinskim valom vsi pripravljajo ta napitek: narejen je v samo 5 minutah
voyo
Portal
Andrew Tate: Mož, ki je zmanipuliral svet
Moj prijatelj pingvin
Moj prijatelj pingvin
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1881