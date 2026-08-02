Požar na Bovškem obkrožen: 'Izziv intenzivno podtalno gorenje'

Po dveh izjemno napornih dneh za gasilce, v soboto jih je bilo na terenu več kot 100 s Severne Primorske in Gorenjske, so ekipe na terenu uspele povsem obkrožiti obsežen požar na Planji.
Z delom so zaključili ob 18. uri, z gašenjem pa znova nadaljujejo že od jutra. Pod vodenjem Severnoprimorske gasilske regije sta na terenu dva voda. Na pomoč iz Gorenjske gasilske regije pa sta prav tako prišla dva voda.
"Izziv ostaja intenzivno podtalno gorenje, ki zelo hitro ob ugodnem vetru preide v talni in vršni požar," je Gasilska zveza Slovenije sporočila včeraj zvečer.
Včeraj so gasilcem na terenu znova pomagali trije Air Tractorji in helikopter Slovenske vojske, ki so skupno odvrgli prek 100.000 litrov vode.
Air tractorja vodo zajemata iz Bohinjskega jezera. V petek so tamkajšnji obiskovalci oteževali zajemanje vode, v soboto pa so bile razmere boljše, četudi so nekateri posamezniki še vedno motili delo letal. Pristojni zato ljudi na Bohinjskem jezeru pozivajo, naj se tudi danes izogibajo severnega dela jezera.
Požar na območju 12 hektarov je lokaliziran, poteka zalivanje in gašenje posameznih žarišč. A kot nam je v oddaji 24UR povedal poveljnik Gasilske zveze Bovec Uroš Kemper, bo gašenje potrebno najmanj do prvega dežja.
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