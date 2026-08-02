Požar na Bovškem obkrožen: 'Izziv intenzivno podtalno gorenje'

Po dveh izjemno napornih dneh za gasilce, v soboto jih je bilo na terenu več kot 100 s Severne Primorske in Gorenjske, so ekipe na terenu uspele povsem obkrožiti obsežen požar na Planji.

Z delom so zaključili ob 18. uri, z gašenjem pa znova nadaljujejo že od jutra. Pod vodenjem Severnoprimorske gasilske regije sta na terenu dva voda. Na pomoč iz Gorenjske gasilske regije pa sta prav tako prišla dva voda.