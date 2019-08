Požar na Cerju omejen, gašenje se nadaljuje

Po prvih ocenah je doslej zgorelo okoli 100 hektarjev borovega in listnatega gozda. Na zaraščenem in deloma neprehodnem terenu so posredovali tudi pripadniki državne enote za varstvo pred nevarnimi ubojnimi sredstvi, saj so na tem območju še vedno ostanki iz prve svetovne vojne.

Požar ni ogrozil najbližje vasi Lokvica, prav tako ne bližnjih kmetijskih površin, predvsem oljčnikov. Pred ognjem jim je uspelo obvarovati tudi pomnik miru na Cerju.