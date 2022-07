Požar na kobariškem Stolu bi danes utegnili pogasiti

Gasilci na terenu nadaljujejo prekopavanje in zalivanje z vodo. Pri tem jim je v veliko pomoč bazen, ki ga je ekipa 13 gasilcev v sredo postavila v bližini požara in kamor helikopter Slovenske vojske s pristajališča v Breginju dostavlja vodo. Iz bazena so gasilci napeljali vodo na zgornji in spodnji del požarišča, kjer jo nato uporabljajo enote na terenu. Okoli 10.45 so gasilci zaprosili za dodaten helikopter, ki bo pospešil polnjenje bazena. Občina Kobarid je na svoji Facebook strani sporočila, da dva helikopterja Slovenske vojske že pomagata pri gašenju.

Na terenu 25 gasilcev

Območje gorenja so v sredo uspeli obvladovati, tako da se požar ni razširil, so pa bili zato ob visokih temperaturah in strmini potrebni izjemni napori ekipe na terenu, je poudaril Čebokli. Danes so jim na pomoč priskočili gasilci iz Gasilskih zvez Tolmin in Bovec, slednji gasijo na samem požarišču, Tolminci pa skrbijo za helioport v Breginju. Na terenu je tako ob vsakem času okoli 25 gasilcev, od tega 12 do 15 na požarišču, v veliko pomoč jim je logistična podpora Civilne zaščite Kobarid, ki skrbi za hrano in vodo.

V sredo sta si stanje na terenu ogledala kobariški župan Marko Matajurc in poveljnik Civilne zaščite Občine Kobarid Aleksander Vončina. Poveljnik PGD Breginj in sredin vodja intervencije Peter Rosič jima je predstavil ukrepe ekip na terenu.