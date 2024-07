Požar na Krasu dodobra omejen in se ne širi

Trenutno izvajajo menjavo ekipe, ki bo zadolžena za čiščenje robu požarišča in končno gašenje z upanjem, da uspejo požar danes do konca dne sanirati. To bo sicer odvisno tudi od vremena, je opozoril Peternelj. Na teren tudi danes prihajajo letalske sile, ki bodo nadaljevale gašenje. Kot je še povedal Peternelj, trenutno ni videti odprtih žarišč in odprtih plamenov. Po njegovi oceni sicer trenutno gori še na okrog 100 hektarjih površin.

Vse do teme sta gasilcem na tleh ogenj iz zraka ob policijskem pomagala gasiti tudi dva vojaška helikopterja, pa tudi nova air tractorja, ki sta v celem dnevu poletela vsak okoli 25-krat in nad gorečo kraško pokrajino odvrgla 150 tisoč litrov vode.

Trije gasilci so včeraj potrebovali zdravniško pomoč zaradi lažje oblike dehidracije in ker so se nadihali dima. Razmere na terenu so bile zaradi visokih temperatur izredno zahtevne. Šestan je v oddaji 24UR ZVEČER dejal, da je že bil pri njih, da so v bistveno boljšem stanju. "To so fantje in dekleta, ki so izkušeni in jaz sem prepričan, da so v tem trenutku že v polni zdravstveni sposobnosti."