Požar na Krasu je pod nadzorom

Kot smo poročali, je včeraj na območju Renškega vrha nad Renčami še vedno gorelo, a je gasilcem požar, ki je vzplamtel v nedeljo dopoldan, do ponedeljka zjutraj uspelo spraviti pod nadzor.

Vodja intervencije Simon Vendramin je danes za 24ur.com povedal: "Vse je pod nadzorom, danes še čistimo. Na terenu je trenutno okvirno 200 gasilcev, izvaja se čiščenje žarišč. Veter se je umiril, pomoč helikopterja danes ni potrebna." Ob tem je povedal še, da je bilo ponoči na terenu 212 gasilcev. Prisotna so bila še posamezna žarišča, ki so jih uspeli pogasiti.

Tudi po besedah nočnega vodje intervencije Stanka Močnika je situacija na obsežnem požarišču povsem pod nadzorom, so zjutraj sporočili z regijskega štaba Civilne zaščite za severno Primorsko. Kot so zapisali, je bila minula noč za številne gasilce bistveno manj stresna kot prejšnja. Nekaj manjših posameznih žarišč je sicer še bilo, a so gasilci s takojšnjimi akcijami preprečili morebitne nove izbruhe ognja. Ob tem jim je bila v veliko pomoč tudi narava, saj je veter povsem "obnemogel".

"Vsi lahko le upamo, da je najhujše mimo," so še zapisali v regijskem štabu Civilne zaščite za severno Primorsko. Ob tem pa so opozorili, da je pred gasilci še veliko dela na terenu in seveda pozornega spremljanja stanja na skoraj 400 hektarih, ki jih je zajel požar.

Požar, ki je v nedeljo dopoldne izbruhnil na območju med Renškim vrhom in naseljem Temnica, se je v noči na ponedeljek zaradi močne burje širil proti vasi Lokvica, a ga je gasilcem le uspelo zaustaviti dobre pol kilometra pred prvimi hišami.