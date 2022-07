Požar na Krasu omejen, a gasilci ostajajo v stalni pripravljenosti

Tudi na Kras v ponedeljek ni vse mirno. Še vedno je kar nekaj manjših, zelo razdrobljenih žarišč, ki so v znova izjemno vročem dnevu ves čas izzivala gasilce. Na pogoriščih je 325 gasilcev, ki so jim v pomoč dva helikopterja Slovenske vojske in letalo Pilatus. Pozorno so ves dan spremljali dogajanje na italijanski strani, saj je obstajala nevarnost, da bi se ogenj znova razširil čez mejo. Sploh na težko dostopnem terenu na Kremenjaku in proti Novi vasi. Velika pozornost pa je še naprej za severno pobočje Trstelja in okolice.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 05:42 audio-control-play-line Iz SVETA: Pogovor s Francijem Petkom, poveljnikom Gasilske zveze Slovenije, 2. del 06:56 audio-control-play-line Iz SVETA: Zagorelo 3.500 hektarjev icon-chevron-left icon-chevron-right