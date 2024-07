Požar na Krasu 'podpisal predajo'

Intervencija na Krasu se bliža koncu in naj bi bila predvidoma zaključena danes do 12. ure, so besede vodje intervencije Simona Vendramina povzeli v regijskem štabu CZ za severno Primorsko.

Gasilske enote, ki so zjutraj prišle na Kras, bodo sodelovale predvsem pri spravljanju gasilskih cevi, ki so bile uporabljene na celotnem, težko dostopnem terenu od izbruha ognja. Nekaj gasilcev je prihod sicer moralo odpovedati zaradi intervencij po nočnih neurjih.

Gasilci so sicer ponoči čistili in zalivali robove požarišča, nato pa jim je na pomoč priskočil še dež. Če so se včeraj še bali, da bi lahko kakšna strela zanetila nov požar, se to ni zgodilo. Požar je tako 'dokončno podpisal' predajo, so zapisali v štabu.