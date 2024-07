'V ponedeljek je bilo točno dve leti, odkar je bil tu požar in zdaj je nazaj'

Takoj za vasjo Lipa so bili ognjeni zublji in ogromen oblak dima. Njeni prebivalci pa so po dveh letih ponovno zaskrbljeni. "Odkar sem živ, imam 70 let, že 10-krat je bil požar tukaj gor. Malo čudna stvar," je povedal eden od njih. "Zdaj se je to lepo zaraslo, glejte kaj bo zdaj ... živ obup," tako je svojo skrb opisal drugi.

"V ponedeljek je točno dve leti, odkar je bil tu požar in zdaj je nazaj," tako pripovedujejo domačini, ki so s svojih vrtov in dvorišč opazovali požar. Nekateri celo prek objektivov. Med njimi je bilo čutiti nekoliko napetosti, hudega strahu pa danes ni bilo. "Malo si no ... presenečen, malo je čudno. Ni prijetno, da se takole ponavlja," so pripovedovali.

Poudarili so, da jim ni vseeno, a da so že pred leti ugotovili, da panika ne pomaga in da zaupajo našim gasilcem in inštitucijam, da bodo poskrbele tudi za to.

Sicer je življenje do zdaj teklo v skoraj normalnem, počasnem ritmu, mir in tišino so tu in tam presekala gasilska vozila, ki so švigala po lokalnih cestah, česar pa so tukaj, sploh v poletnih mesecih, že vajeni.

Za evakuacijo še niso prejeli nobenih navodil, tudi oken ni bilo treba zapirati, saj je precej močan veter dim nosil stran od vasi. "Recimo, da imamo malo sreče z naravo, burjo, ker nosi od vasi proč, gor. Piha v nasprotno smer, če ne bi, bi nas skrbelo," so bili zadovoljni. Opisali pa so tudi hiter odziv in več aktivnega moštva že na začetku, bili pa so tudi veseli vsakega preleta novih Air tractorjev in helikopterjev.