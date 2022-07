Požar na Krasu: ponoči na terenu okoli 800 gasilcev

Agencija RS za okolje medtem opozarja, da so zaradi požara na Krasu občasno – na merilnih mestih v Novi Gorici in Solkanu – zelo povišane vrednosti delcev v zraku.

V sredo so evakuirali tudi okoli sto ljudi na območjih naselij Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu, Nova vas in Miren, kjer se je požar približal tudi Mirnskemu gradu. Prebivalci so se sicer do večera že lahko vrnili na svoje domove.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) prebivalcem ob požaru svetujejo, naj ves čas upoštevajo priporočila ekip za reševanje oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Prav tako svetujejo, naj se izogibajo prizadetih območij in ne zadržujejo v bližini požara. Osebe, ki se nahajajo na območju z dimom, naj si za zmanjšanje izpostavljenosti dihala zaščitijo na primer z obrazno masko ter se čim prej umaknejo. Če je bil posameznik izpostavljen dimu, naj se posvetuje z zdravnikom.

Kot že omenjeno, je tudi preko noči na terenu ostalo okoli 800 gasilcev iz osmih gasilskih regij. Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je povedal, da toliko gasilcev do zdaj ponoči še niso imeli. Čez dan se je sicer z ognjem borilo skoraj 1300 ljudi, od tega 1000 gasilcev. Ko je ogenj začel ogrožati hiše, so namreč vpoklicali še dodatne sile. Dodatna pomoč je prišla tudi iz mariborske regije in Pomurja. Šestan je ocenil, da gre za največji požar v Sloveniji doslej.

Gasilci so ponoči pregledovali požarišče in ga poskušali ustrezno sanirati. Šestan je že v sredo povedal, da so domači gasilci zelo izmučeni. "Najbolj so izčrpani domači gasilci, ki so že od začetka tukaj. Upamo, da jih bomo lahko uspešno nadomestili in rotirali z gasilci od drugod."

Šestan je tudi izrazil upanje, da jim bo vreme naklonjeno in da ne bo ponovitve, kot so jo imeli v torek in sredo.