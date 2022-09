Požar na Krasu povzročil za skoraj 27 milijonov evrov škode

Škodo v gozdovih je sicer ocenil Zavod za gozdove Slovenije, škodo na državnih cestah državna direkcija za infrastrukturo, Elektro Primorska je podal oceno škode v energetiki, lovske družine pa v lovstvu. Škodo na stvareh v občinah so ocenile občinske komisije za ocenjevanje škode, škodo na kulturni dediščini pa Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in je zajeta v oceni škode občinskih komisij. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je prejelo 14 vlog za oceno škode v gospodarstvu.

Gledano po regijah je 22,87 milijona evrov škode odpadlo na severnoprimorsko regijo, 3,18 milijona evrov pa na notranjsko. Po občinah je največjo škodo utrpela občina Miren - Kostanjevica, in sicer v višini 19,79 milijona evrov. Občina Komen je utrpela 3,18 milijona evrov škode, občina Renče-Vogrsko pa 3,08 milijona evrov.

Državna komisija za ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah je potrdila tudi stroške ocenjevanja škode v skupni višini 548 evrov, ki se pokrijejo iz proračunske rezerve.