Požar na območju Begunj brez neposrednih vplivov na okolje

Mobilna enota ekološkega laboratorija je ob ogledu požarišča odvzela vzorec požarne vode, ki se steka v jašek za meteorno vodo, ter vzorca vode gor- in dolvodno od požarišča. Na teh vzorcih bodo opravili laboratorijske analize in preverili morebitno kontaminacijo vode v potoku.

Po dosedanjih ugotovitvah vpliv požarnih vod na širše okolje sicer ni relevanten. Morebitno kontaminirano vodo bo poleg tega razredčil dež, so pojasnili.

Opravili so tudi meritve strupenih plinov v bližnji in širši okolici požarišča. V neposredni bližini požarišča, to je do deset metrov stran, je bilo mogoče v času meritev še vedno zaznati visoko koncentracijo strupenih plinov, ki nastajajo ob tlenju. V širši okolici višjih koncentracij strupenih plinov ni bilo zaznati, a so pristojni kljub temu preventivno svetovali zračenje okoliških stanovanj.