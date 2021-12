Požar na Pohorju popolnoma uničil mansardni del apartmajskega objekta

V torek zvečer je na Hočkem Pohorju v občini Hoče - Slivnica zagorelo na apartmajskem objektu velikosti približno 25x10 metrov. Z ognjenimi zublji so se poleg gasilcev mariborskih gasilskih brigad borili tudi prostovoljni gasilci PGD Hoče, Bohova, Hotinja vas, Razvanje, Pekre, Radvanje in Maribor - Studenci. Skupaj je v požaru posredovalo 91 gasilcev, ki jim je naposled požar uspelo omejiti in ga pogasiti.

Kot je za našo spletno stran povedal vodja intervencije, so gasilci požar omejili malo po 11. uri. Na lesenem objektu je sicer zagorelo okoli 20.30, do omejitve požara pa je temu uspelo v celoti uničiti mansardni del poslopja, delno pa so poškodovani tudi spodnji deli etaže. Na požarni straži so trenutno še vedno gasilci PGD Hoče.

Mariborske gasilske brigade so nam potrdili, da je zagorelo ostrešje enega od apartmajev. Ti se nahajajo v bližini hotela Bellevue. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za zasebni objekt, v bližini pa naj bi se nahajal tudi plinohram. Šlo je za objekt, ki je v celoti lesen, zato so bila tudi po omejitvi požara še vedno prisotna posamezna žarišča in gasilske ekipe zato čakalo še kar nekaj dela.