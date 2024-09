Zgodaj popoldne so požar na Poreznu omejili, so zapisali pri PGD Cerkno. Pri gašenju so imeli tudi pomoč iz zraka, saj so airtractorji zalivali posamezna žarišča, ki so jih gasilci z ročnim orodjem prekopavali. "Dostop do območja še vedno ni mogoč. Prav tako ostajajo zaprte planinske poti," so še sporočili gasilci.