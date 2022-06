Požar nad Preddvorom: Tuja krivda je izključena

Spomnimo: Požar je na Potoški gori izbruhnil 28. marca in zajel 700 hektarjev, z njim pa se je tri dni spopadalo 1100 gasilcev iz 160 gasilskih enot z Gorenjske in tudi od drugod. Piloti helikopterjev Slovenske vojske so na požarišče odvrgli 400.000 litrov vode, pomagale pa so tudi druge intervencijske službe. Na koncu je gasilcem na pomoč priskočil še dež.