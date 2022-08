Požar pod nadzorom tudi na italijanski strani

Boj z ognjenimi zublji je v sklepni fazi tudi na italijanski strani. Koordinacijski center so iz Jamelj preselili nekoliko bolj severno v vas Vrh, kjer je bilo zadnje dni najhuje in se je požar približal vasem. A trenutno bolj kot ne izvajajo požarno stražo in opazujejo dogajanje na pogorišču. Na območju je sicer znova zagorelo, a v manjšem obsegu, s pomočjo helikopterja so požar takoj pogasili. Pri tem pa se sprašujejo, kdaj bodo gasilci sploh lahko zapustili območje, saj obilnejših padavin še kar ni na vidiku.