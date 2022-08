Ponoči pod Socerbom ni ponovno zagorelo

Ponoči na požarišču pod Socerbom ni bilo ponovnega požara. Sicer so se pojavljala posamezna žarišča, kjer so bila le manjša tlenja, največkrat v samem požarišču. Gasilci so aktivno dodatno zalivali in čistili požarno linijo ter pregledovali celotno požarišče, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Zgodaj zjutraj je bilo na terenu okoli 120 gasilcev, čez dan pričakujejo sveže okrepitve, ki bodo menjali nočno izmeno. icon-expand Požar pri Socerbu FOTO: Letalska policijska enota Požar pod Socerbom v koprski občini se je vnel v noči na torek. Gašenje je oteževal težko dostopen teren, gasilci so se pri tem zanašali na pomoč iz zraka. Težave so ob tem povzročale spremembe vetra, ki gasilce skrbi tudi danes. Najbolj se gasilci bojijo, da bi se burja obrnila v maestral. "To pomeni, da bi veter začel pihati v nasprotno smer, torej po hribu navzgor. Vse napore usmerjamo v to, da ne bi prišlo do obrata požarišča," je včeraj za 24UR ob 19. uri dejal Boštjan Majcen iz GB Koper.