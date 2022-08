Požar pod Socerbom zaenkrat pogašen

Požar pod Socerbom je pogašen, zagotavljajo koprski gasilci, ki kljub temu še naprej zalivajo območje z vodo. Sicer so se zvečer pojavljala posamezna žarišča, kjer so bila le manjša tlenja, največkrat v samem požarišču. Naselij in kmetijskih površin ogenj ni prizadel, kljub temu pa je pogorelo okoli 120 hektarjev naravnega okolja.

Zgodaj zjutraj je bilo na terenu okoli 120 gasilcev, čez dan pričakujejo sveže okrepitve, ki bodo menjale nočno izmeno. Kljub pomoči letala in dveh helikopterjev Slovenske vojske ter dveh policijskih helikopterjev, pa še dveh helikopterjev in dveh letal Canader italijanskih zračnih sil požar zaradi dejavnikov kot so suša, vročina in veter, požar zjutraj še ni bil popolnoma pogašen. Iz Gasilske brigade Koper, je vodja operative Jan Brodar dejal, da "lahko rečemo, da je požar pod Socerbom pogašen," vendar območje še vedno nadzorujejo. Na območju državne meje med Ospom, Socerbom in Prebenegom so plameni uničili iglast gozd, grmičevje in travnate površine. Bližnji nasadi oljk in vinogradi niso poškodovani, je pojasnil.

icon-expand Požar pri Socerbu FOTO: Letalska policijska enota

S policije so kasneje sporočili, da je v torek na območju Policijske uprave Koper zagorelo petkrat. Štiri požare na območju Krasa so pogasili isti dan, kriminalisti pa na vseh štirih lokacijah preverjajo okoliščine in informacije, ali so požari posledica kaznivega dejanja. Na območju Socerba pa so še vedno zaprte nekatere lokalne ceste, zaradi prevoza vode na požarišče pa je danes obremenjena cesta od Kozine do Ospa. Opozarjajo tudi, da je na vseh cestah med Kozino in območjem Socerba in Ospa zaradi dovoza vode na požarišče povečano število cistern, intervencijska vozila pa imajo tudi v tem primeru prednost.

icon-expand Požar pri Socerbu FOTO: Letalska policijska enota

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zaprte regionalna cesta Črni Kal-Gabrovica pri Črnem Kalu-Osp-meja z Italijo, lokalna cesta med Črnim Kalom in Staro Gabrovico ter lokalna cesta na relaciji avtocestni priključek Kastelec-vas Kastelec-Socerb-meja z Italijo. Gasilcem je pri gašenju požara pomagalo to, da so lahko vodo dobivali iz vodovoda na kraški planoti, kjer je ne primanjkuje. Če bi zagorelo bolj daleč od Kraškega roba, bi morali črpati pitno vodo iz hidrantnega omrežja Rižanskega vodovoda in težave bi bile še bistveno hujše.