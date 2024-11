Požar povsem uničil dve stanovanji, občina išče rešitve za stanovalce

Požar, ki je v ponedeljek pozno popoldan izbruhnil v večstanovanjski hiši v središču Tržiča, je uničil ostrešje objekta in zgornji dve stanovanji, za preostala tri pa je potreben strokoven pregled. Stanovalci so trenutno nastanjeni pri sorodnikih in prijateljih, na pomoč pa jim bo priskočila tudi občina.

Kot je povedal tržiški župan Peter Miklič, že iščejo rešitve. "Trenutno nimamo še konkretne ocene, koliko stanovanj v hiši je poškodovanih. Vemo, da sta stanovanji v mansardi povsem uničeni, kar se tiče ostalih treh, pa je treba narediti resen strokoven ogled. Bojimo se, da bo zaradi vode treba v celoti prenoviti elektroinštalacije v hiši, kar skupaj z novim ostrešjem pomeni dolgotrajnejšo sanacijo," je pojasnil župan.

Na podlagi izkušenj iz požara, ki je junija izbruhnil na osnovni šoli v Bistrici pri Tržiču, Miklič predvideva, da bi lahko sanacija trajala vsaj od štiri do šest mesecev, zato bodo stanovalci potrebovali začasno namestitev. V petih stanovanjih je skupaj prijavljenih 11 stanovalcev, začasno nekajtedensko rešitev pa so našli pri sorodnikih in prijateljih.

Tri stanovanja v objektu so v lasti Stanovanjskega sklada RS, dve pa sta lastniški. Občina je že v navezi s skladom, da bi za najemnike njihovih treh stanovanj sklad poskušal najti nadomestna stanovanja. "Za stanovalce lastniških stanovanj pa bomo rešitev skušali najti mi, saj bo verjetno potrebna," je povedal Miklič in pojasnil, da občina trenutno sicer nima na voljo nobenega praznega stanovanja.

Zaradi deljenega lastništva objekta med skladom in zasebnimi lastniki bo potreben tudi dogovor glede kritja stroškov sanacije oziroma založitve sredstev do izplačila zavarovalnine. Se pa, kot je povedal Miklič, v Tržiču že pojavljajo pobude za dobrodelno zbiranje sredstev, ki ga bodo verjetno poskušali izpeljati prek Rdečega križa.