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Slovenija

AirTractorji in helikopterja nad požar: odvrgli rekordno količino vode

Kranjska Gora, 08. 08. 2026 10.05 pred enim dnevom 2 min branja 20

Avtor:
STA M.S. +1
Helikopter Slovenske vojske

Nočni dež je pripomogel, da je večina požara na težko dostopnem terenu nad Srednjim Vrhom na območju Kranjske Gore pogašena, je sporočila kranjskogorska županja Henrika Zupan. Ostala so tri manjša žarišča, upajo, da bodo požar danes dokončno pogasili. Pri gašenju znova pomagajo štiri letala air tractor, na pomoč bosta priskočila še dva helikopterja Slovenske vojske.

O požaru nad Srednjim Vrhom so bili kranjskogorski gasilci obveščeni v petek zjutraj okoli 3.30, vzrok zanj pa je bil najverjetneje udar strele.

Kot je pojasnil poveljnik gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar, je bil požar čez noč delno omejen, k čemur so pripomogle tudi nočne padavine. Še vedno pa ostajajo posamezna žarišča.

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Že od jutra so bila v zraku štiri letala air tractor, ki zajemajo vodo v Bohinjskem jezeru, prav tako je bil na kraju helikopter Slovenske vojske, drugi je prišel ob 11. uri. "Slovenska vojska z razpoložljivimi zmogljivostmi pomaga pri gašenju požarov na območju Kranjske Gore," so iz vojske sporočili na spletu.

Včeraj sta helikopterja Bell 412 in Cougar AS 532 opravila 84 naletov in odvrgla 84.200 litrov vode, danes pa še 69 naletov in 83.000 litrov vode. Prvi helikopter Slovenske vojske je zajemal vodo iz bazena, drugi helikopter pa v jezeru Jasna.

Nadaljnje aktivnosti se usklajujejo skladno z razmerami. Danes je imela Slovenska vojska za potrebe nujne medicinske pomoči v pripravljenosti en helikopter na lokaciji Brnik, jutri pa bo z dvema helikopterjema zagotavljala helikoptersko nujno medicinsko pomoč na Brniku in v Mariboru.

Požar nad Srednjim Vrhom na območju občine Kranjska Gora
Požar nad Srednjim Vrhom na območju občine Kranjska Gora
FOTO: Uprava za zaščito in reševanje

Na terenu je bilo tudi 29 članov intervencijskih ekip, med njimi kranjskogorski gasilci in dva gorska reševalca. Po oceni Lavtižarja bi požar na območju, velikem približno štiri hektare, danes lahko pogasili.

Požar je divjal na nedostopnem terenu za gasilska vozila, za gašenje je bila tako ključna podpora air tractorja in vojaškega helikopterja. V petek čez dan je na terenu pri gašenju sodelovalo okoli 40 gasilcev prostovoljnih gasilskih društev Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Dovje, Mojstrana, Podkoren in Rateče - Planica.

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KOMENTARJI20

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periot22
08. 08. 2026 21.49
Udar strele a res a samo na težko dostopnem terenu so strele, ali drugo požig tako kot lansko leto na Krasu!!!!!!!!!
Odgovori
0 0
galeon
08. 08. 2026 20.52
V Ameriki tega sploh ne bi gasil. matematika pravi, da so preveliki stroški.
Odgovori
-1
1 2
patogen
08. 08. 2026 19.28
Air Traktorji so bili v proračunu Vlade Ivana Janeza 2022. Zaradi zaveze v pogodbah, je bila vlada Pernatih umetniških kleptomančkov bila prisiljena Traktorje naročiti. Kljub tradicionalnemu levičarskemu odporu do Traktorjev. Ker je nameravala denar alocirati za kulturnike in umetnike.
Odgovori
-9
2 11
tito73
08. 08. 2026 20.19
😂😂😂 ti ni pomoči!
Odgovori
+3
4 1
periot22
08. 08. 2026 20.29
patogen tvoj vodja krade naš denar za orožje za Ukrajino njemu se je.. za Slovenijo!!!!!!!!!
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+4
4 0
Vera in Bog
09. 08. 2026 08.12
Haha dobra
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+1
1 0
borjac
09. 08. 2026 08.56
Precej močan zate patogen , je tale vročinski val !!! se že vidijo posledice.
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+3
3 0
poper00
09. 08. 2026 09.14
Neverjetno.Potem nakupu ste pobarvani komunisti pljuvali kot ,da se gre za življenje.
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+1
1 0
borjac
08. 08. 2026 16.24
Hvala bogu da smo imeli Vlado dr. Goloba in Šarca , ki sta nabavila Air Tractorje , z Janševimi Patriami seveda ni možno gasiti požarov , ... ali mislite da bo PV Janša dojel in pohvalno ocenil nakup letal , ali pa vsaj pilote in pilotko pohvalil ??? ali pa Janši njegova črna duša ne dovoli tega ???
Odgovori
+9
10 1
patogen
08. 08. 2026 19.27
Traktorji so bili v proračunu Vlade Ivana Janeza 2022. Zaradi zaveze v pogodbah, je bila vlada Pernatih kleptomančkov bila prisiljena Traktorje naročiti. Kljub tradicionalnemu levičarskemu odporu do Traktorjev. Ker je nameravala že denar alocirati za kulturnike in umetnike.
Odgovori
-9
1 10
borjac
09. 08. 2026 08.57
Vročinski val se močno vidi na tebi patogen!!
Odgovori
0 0
HitraVeverca
08. 08. 2026 12.38
Pri nas ni nikoli toliko gorelo, kdo to podtika?
Odgovori
+1
1 0
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.34
ja letos bi res tanko piskali brez teh air traktorjev ,ker vecinoma gori na nedostopnem no prejsna vlada je se policiski top uporabila za gasenje in xlo dobro se izkazal edin skoda ,da ga kar gasilcem niso prepustili saj ga danasnji uzurpatorji zopet znajo uporabit proti nam ki jih placujemo
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+5
7 2
Vera in Bog
08. 08. 2026 11.14
Sreča da imamo air tractorje !
Odgovori
+13
14 1
Spining
08. 08. 2026 11.17
Res je, Patrio si nimamo kaj pomagati ;)
Odgovori
+9
10 1
Vera in Bog
08. 08. 2026 11.19
Imamo tidi spartana
Odgovori
+0
2 2
JanezNovakJohn
08. 08. 2026 11.34
Uporabiti bi morali vojaško transportno letalo. Mislim da je Šestan vse dobro organiziral. Upam, da bo ustanovil stranko upokojencev, ko se bo deaktiviral. Moj glas ima.
Odgovori
+3
3 0
zasvobodo22
08. 08. 2026 11.35
ja in kje pomaga gasit brezvezna draga sara
Odgovori
+3
3 0
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