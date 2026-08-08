AirTractorji in helikopterja nad požar: odvrgli rekordno količino vode

O požaru nad Srednjim Vrhom so bili kranjskogorski gasilci obveščeni v petek zjutraj okoli 3.30, vzrok zanj pa je bil najverjetneje udar strele.
Kot je pojasnil poveljnik gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar, je bil požar čez noč delno omejen, k čemur so pripomogle tudi nočne padavine. Še vedno pa ostajajo posamezna žarišča.
Že od jutra so bila v zraku štiri letala air tractor, ki zajemajo vodo v Bohinjskem jezeru, prav tako je bil na kraju helikopter Slovenske vojske, drugi je prišel ob 11. uri. "Slovenska vojska z razpoložljivimi zmogljivostmi pomaga pri gašenju požarov na območju Kranjske Gore," so iz vojske sporočili na spletu.
Včeraj sta helikopterja Bell 412 in Cougar AS 532 opravila 84 naletov in odvrgla 84.200 litrov vode, danes pa še 69 naletov in 83.000 litrov vode. Prvi helikopter Slovenske vojske je zajemal vodo iz bazena, drugi helikopter pa v jezeru Jasna.
Nadaljnje aktivnosti se usklajujejo skladno z razmerami. Danes je imela Slovenska vojska za potrebe nujne medicinske pomoči v pripravljenosti en helikopter na lokaciji Brnik, jutri pa bo z dvema helikopterjema zagotavljala helikoptersko nujno medicinsko pomoč na Brniku in v Mariboru.
Na terenu je bilo tudi 29 članov intervencijskih ekip, med njimi kranjskogorski gasilci in dva gorska reševalca. Po oceni Lavtižarja bi požar na območju, velikem približno štiri hektare, danes lahko pogasili.
Požar je divjal na nedostopnem terenu za gasilska vozila, za gašenje je bila tako ključna podpora air tractorja in vojaškega helikopterja. V petek čez dan je na terenu pri gašenju sodelovalo okoli 40 gasilcev prostovoljnih gasilskih društev Kranjska Gora, Gozd Martuljek, Dovje, Mojstrana, Podkoren in Rateče - Planica.
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