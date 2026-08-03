Z dronom nad bovški požar: posnetki razkrivajo podtalna žarišča

"Še vedno se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo z intenzivnim gašenjem predvsem roba požarišča," je sporočil Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec. Obseg požarišča se sicer tekom noči ni spremenil, požar ostaja na površini 12 oz. 13 hektarjev, stanje na terenu pa je stabilno, je dodal.

icon-chevron-right 1 9 icon-chevron-right Požarišče na Planji Bobo

Požarišče na Planji Bobo

Požarišče na Planji Bobo

Požarišče na Planji Bobo

Požarišče na Planji Bobo

Požarišče na Planji Bobo

Požarišče na Planji Bobo

Požarišče na Planji Bobo

Požarišče na Planji Bobo

















Danes je na požarišču že prisotnih 99 gasilcev s 25 vozili iz Gasilske zveze Bovec, Gasilske zveze Tolmin, Gasilske zveze Radovljica, Gasilske zveze Kranj, Gasilske zveze Cerkno, Gasilske zveze Idrija in Gasilske zveze Mestne občine Kranj, prisotno pa je tudi Društvo GRS Bovec z dronom, nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Tolmin in policija. Na terenu je že prisoten tudi helikopter Slovenske vojske Cougar, letala air tractor pa danes v intervencijo niso vključena.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Požar na Bovškem Gasilska zveza Slovenije

Požar na Bovškem Gasilska zveza Slovenije

Požar na Bovškem Gasilska zveza Slovenije

Požar na Bovškem Gasilska zveza Slovenije

Požar na Bovškem Gasilska zveza Slovenije









Gasilce na Bovškem je v nedeljo obiskal tudi premier Janez Janša. Zahvalil se jim je, se seznanil z razmerami in pohvalil njihovo delo. Včeraj je bilo na terenu več kot 100 gasilcev, poleg helikopterja pa sta gasili tudi dve letali za gašenje AirTractor. Kot smo poročali, gori na izjemno zahtevnem terenu, ki je nevaren za gasilce, saj se po pobočju valijo kamenje in korenine, padajo pa tudi drevesa.

Operacija potekala od petka do nedelje

Kot so navedli, so letala air tractor od petka do nedelje skupaj v 79 odmetih na požarišče odvrgla skupno 237.000 litrov vode, helikopterji pa v treh dneh dodatnih 162.000 litrov vode in pri tem naleteli 20 ur. Pomemben del operacije je potekal tudi na tleh, so dodali na upravi. Spomnili so, da je na terenu vsak dan delovalo več kot sto gasilcev. Po aktivaciji državnega načrta v petek popoldne so se lokalnim silam priključili tudi gasilci iz gorenjske regije, pomagale so tudi ekipe z droni državne enote za hitre reševalne intervencije uprave za zaščito in reševanje.