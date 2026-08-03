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Slovenija

Z dronom nad bovški požar: posnetki razkrivajo podtalna žarišča

Bovec, 03. 08. 2026 09.04 pred 49 minutami 3 min branja 3

Avtor:
M.P. N.V.
Požarišče na Planji

Gašenje obsežnega požara na Planji se nadaljuje. Danes je na terenu 99 gasilcev s 25 gasilskimi vozili ter helikopter Slovenske vojske Cougar. Tekom noči se sicer obseg požarišča ni spremenil, stanje je stabilno, še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča. Ekipe ostajajo v visoki pripravljenosti, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.

Več videovsebin
  • Posnetek požarišča na Planji (Vir: Gasilska zveza Bovec)
    00:55
    Posnetek požarišča na Planji (Vir: Gasilska zveza Bovec)
  • Požarišče na Planji (Vir: Gasilska zveza Bovec)
    01:05
    Požarišče na Planji (Vir: Gasilska zveza Bovec)

"Še vedno se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo z intenzivnim gašenjem predvsem roba požarišča," je sporočil Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec. Obseg požarišča se sicer tekom noči ni spremenil, požar ostaja na površini 12 oz. 13 hektarjev, stanje na terenu pa je stabilno, je dodal.

Danes je na požarišču že prisotnih 99 gasilcev s 25 vozili iz Gasilske zveze Bovec, Gasilske zveze Tolmin, Gasilske zveze Radovljica, Gasilske zveze Kranj, Gasilske zveze Cerkno, Gasilske zveze Idrija in Gasilske zveze Mestne občine Kranj, prisotno pa je tudi Društvo GRS Bovec z dronom, nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Tolmin in policija.

Na terenu je že prisoten tudi helikopter Slovenske vojske Cougar, letala air tractor pa danes v intervencijo niso vključena.

Gasilce na Bovškem je v nedeljo obiskal tudi premier Janez Janša. Zahvalil se jim je, se seznanil z razmerami in pohvalil njihovo delo. Včeraj je bilo na terenu več kot 100 gasilcev, poleg helikopterja pa sta gasili tudi dve letali za gašenje AirTractor.

Kot smo poročali, gori na izjemno zahtevnem terenu, ki je nevaren za gasilce, saj se po pobočju valijo kamenje in korenine, padajo pa tudi drevesa.

Operacija potekala od petka do nedelje

Kot so navedli, so letala air tractor od petka do nedelje skupaj v 79 odmetih na požarišče odvrgla skupno 237.000 litrov vode, helikopterji pa v treh dneh dodatnih 162.000 litrov vode in pri tem naleteli 20 ur.

Pomemben del operacije je potekal tudi na tleh, so dodali na upravi. Spomnili so, da je na terenu vsak dan delovalo več kot sto gasilcev. Po aktivaciji državnega načrta v petek popoldne so se lokalnim silam priključili tudi gasilci iz gorenjske regije, pomagale so tudi ekipe z droni državne enote za hitre reševalne intervencije uprave za zaščito in reševanje.

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V intervenciji od petka aktivno sodelujejo tudi lokalni predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije. Kot so sporočili, je požar za zdaj zajel približno 12 hektarjev gozdov na vzhodnem pobočju Planje, ki ga poraščajo raznomerni sestoji bukve (58 odstotkov), smreke (38 odstotkov), jelke, macesna in rdečega bora.

"Gre za gozd s poudarjeno funkcijo varovanja zemljišč in sestojev. Na pogorelem območju bo ta funkcija v naslednjih desetletjih okrnjena, kar se že zdaj kaže z valjenjem kamenja po pobočju, kar otežuje delo gasilcev," so opozorili.

Požar na Planji je znova pokazal, kako hitro lahko zgori gozd, so dodali. Najboljša zaščita slovenskih gozdov ostaja preventiva, zato vse prebivalce in obiskovalce narave ponovno pozivajo k odgovornemu ravnanju, saj lahko že ena sama iskra povzroči škodo, ki jo narava odpravlja desetletja.

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KOMENTARJI3

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wsharky
03. 08. 2026 17.00
bo arestant Janša aktiviral podmladek sds sekte in vse člane, ki so pred tedni bili tam na mitingu, da bodo šli reševat, kar se rešit še da
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+1
1 0
Ižanec
03. 08. 2026 10.27
Nekorekrna izjava g. Janše na RTV Slovenija, ko je obiskal gasilce na Bovškem in je pohvalil samo helikopter sv ne pa tudi enote Air Traktorjev, ki so maksimalno pripomogli za omejitev požara. Najbrž ni hotel pohvaliti prejšnje vlade, ki je postavila ti enoto. Pa le ni prejšnja vlada po Janševo nič dosegla.
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+1
2 1
zibertmi
03. 08. 2026 10.59
letal ne more hvalit,ker jih ni kupila njegova vlada.tudi s helikopterji za medicinsko pomoč bo tako
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-1
0 1
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