'Požar smo že pogasili, ampak zaradi tega ne bomo nehali učiti kemije'

Katere snovi so reagirale in kaj točno je zagorelo, še ni znano. Ravnateljica pa poudarja, da na šoli nimajo zelo nevarnih snovi. "To so osnovne snovi za izvajanje poskusov v osnovni šoli. Te snovi skladiščimo v tej omari in laborantka jih pripravi za pouk," je pojasnila.

"Te kemikalije so bile v ognjevarni omari. Ta je postavljena v kabinetu, ločena od otrok s trojnimi vrati. Tako da otroci do nje nimajo dostopa," je pojasnila ravnateljica šole Pavlina Antolič .

Kot smo že poročali, so morali v ponedeljek dopoldne na Osnovni šoli Šmarje - Sap evakuirati učence in zaposlene. V varovani omari, kjer so hranili kemikalije za laboratorijske vaje, se je namreč zgodila kemijska reakcija, pri čemer je zagorelo.

Ravnateljica in učiteljica sta kot zadnji zapustili šolo, ko je bil požar praktično že pogašen in so prišli gasilci. "Želim se javno zahvaliti gasilcem, tako našim domačim kot tudi gasilski brigadi, ki so nam pomagali in me usmerjali, kaj moram narediti. Pa hkrati tudi pokazali, da če se ti nekaj zgodi, da v življenju nisi sam, da bodo drugi poskrbeli zate," danes pravi ravnateljica.

Ponosna je tudi na vse učence, ki so upoštevali navodila, tako da je evakuacija potekala brez težav. "V šoli se včasih zgodi, da nas otroci ne ubogajo ali pa preslišijo naša navodila. Včeraj ni bilo tako. Naši učenci so se vzorno obnašali, bili so zelo sočutni drug do drugega, do učiteljev. Čeprav jih večina sploh ni vedela, da gre zares. Mislili so, da poteka požarna vaja."

Pristojne službe za ravnanje s kemikalijami so odnesle kemikalije. V šoli pa večje škode zaradi hitrega odziva k sreči ni bilo. "V tem trenutku nekaj časa ne bo laboratorijskih vaj. Zdaj moramo zamenjati to omaro, ker ni več v funkciji," pravi Antoličeva. "Mi smo požar že pogasili, ampak zaradi tega ne bomo nehali učiti kemije," je še dodala.

Je pa, kot pravi, ta dogodek pokazal, da so vse preventivne akcije, kot je mesec požarne varnosti, zelo učinkovite.