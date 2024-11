'Napad na funkcionarja, ki izvaja sodno oblast, predstavlja napad na pravno državo'

Okolica sodnikove hiše je še vedno zavarovana s policijskim trakom. Bližnji stanovalci se spomnijo, da je ponoči močno počilo.

25 gasilcev iz več okoliških društev se je takoj odzvalo, razlaga vodja intervencije Rajko Šetinc iz Gasilske zveze Brežice. "Po prihodu na kraj požara je bil požar že popolnoma razvit, kar se tudi vidi iz objekta.

Zagorelo naj bi v kuhinji. Neuradno naj bi bil sodnik tik pred vselitvijo v novo hišo, živel je nedaleč stran, o požaru pa naj bi ga obvestili sosedi. Policija je že v četrtek zvečer potrdila, da so z ogledom kraja ugotovili, da je neznani storilec vlomil v objekt in v njem zanetil požar.

Požar se je iz kuhinje in dnevne sobe razširil tudi na ostrešje. Škode je za okoli 250 tisoč evrov. "Z opremo in odlično izurjenimi gasilci smo uspeli požar lokalizirat in ga v roku ure pogasit dokončno," je pojasnil Šetinc.

Policija je potrdila tudi, da ni šlo za eksplozijo, intenzivna preiskava pa poteka. Zavarovane vzorce z ogleda bodo poslali v nacionalni forenzični laboratorij in po prejetih rezultatih bodo lahko bolj podrobno govorili o vzrokih požara.

Kot tudi o motivu. Kurspahić je nekdanji okrajni sodnik na kazenskem oddelku in zdajšnji predsednik brežiškega okrajnega sodišča. "Zato policisti tudi intenzivno zbiramo obvestila, ali je opisano kaznivo dejanje morebiti povezano z njegovo zaposlitvijo," še ugotavljajo na Policiji.

"To predstavlja nesprejemljivo dejanje nasilja in resen napad na temelje pravne države," so med drugim v odzivu zapisali na pravosodnem ministrstvu. Vsako tako dejanje je skrajno zavržno je za 24UR ZVEČER komentirala predsednica sodniškega društva Vesna Bergant Rakočević. In če je napad res povezan z delom sodnika, "bi bil napad na funkcijo sojenja, bi lahko govorili o neke vrste terorizmu celo."

Da bi bil to znak za alarm - pa z vrhovnega sodišča. "Napad na funkcionarja, ki izvaja sodno oblast, namreč predstavlja tudi napad na temeljne postulate pravne države," so še zapisali.