Požar, Tomašič, Jeretič in drugi ustanovili zavod za zaščito prič

"Zavod bo deloval v podporo posameznikom, za katere ustanovitelji ocenjujejo, da so jim bile v okviru parlamentarnih preiskav kršene pravice, ter jim pomagal pri uveljavljanju pravnega varstva," so danes sporočili ustanovitelji. Menijo namreč, da je preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank, ki ji je del minulega mandata DZ predsedovala Tamara Vonta , "nedopustno posegala v pravice prič, med drugim z vpogledi v poslovne in osebne račune, ter institut parlamentarne preiskave uporabljala za politični obračun".

Ustanovitelji Zavoda za zaščito žrtev parlamentarne preiskave 2022-26 so urednik portala Požareport Bojan Požar , direktor podjetij Herman in partnerji ter Stratkom Franci Zavrl , politični komentator Miran Videtič , aktualni šef vladnega urada za komuniciranje Sebastjan Jeretič , strokovnjak za komuniciranje in aktualni predstavnik za odnose z javnostmi na zunanjem ministrstvu Edvard Kadič , nekdanji direktor in urednik Demokracije Jože Biščak ter direktor in solastnik Nove24TV in direktor Novih obzorij, ki izdajajo Demokracijo, Boris Tomašič .

Ocenjujejo, da je prav delo te komisije pokazalo, da je treba učinkoviteje varovati pravice prič in preiskovancev. "Parlamentarna preiskava je lahko legitimno orodje nadzora le, če spoštuje pravice prič in preiskovancev. Ko se parlamentarna komisija spremeni v orodje političnega obračuna, je treba žrtve zaščititi in odgovornost tudi kazensko uveljaviti," so v sporočilu za javnost zapisali ustanovitelji zavoda.

Napovedali so aktivno vključitev v referendumsko kampanjo o zakonu o parlamentarni preiskavi. Prav tako pa napovedujejo več kazenskih ovadb, ob že vloženi zoper Vonto, še zoper nekdanjo generalno sekretarko Svobode Vesno Vuković, strokovnega sodelavca omenjene preiskovalne komisije in novinarja portala Necenzurirano Tomaža Modica in nekdanjega generalnega direktorja Fursa Petra Gruma.

Podrobnejše informacije o svojem delovanju bodo predstavili v prihodnjih dneh.

Vonta pa je medtem v odzivu za STA za absurd označila, da se tisti, ki so obogateli na račun države in državnih podjetij, razglasijo za žrtve. "Oni niso, žrtve so kvečjemu država, njena podjetja in davkoplačevalci," meni.

Preiskovalna komisija DZ pod vodstvom Vonte je sicer v minulem sklicu DZ v svojem končnem poročilu ugotovila sistem obvodnega financiranja SDS in NSi v času tretje vlade Janeza Janše s pretakanjem javnega denarja preko državnih podjetij, oglaševanja in strankarskega medijskega aparata. Kot je ugotovila komisija, so bili v tistem obdobju javna sredstva in državni organi uporabljeni za financiranje političnih projektov. Po ugotovitvah komisije je obstajal organiziran sistem, ki je javni denar preusmerjal v strankarske medije in politične strukture.