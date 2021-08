Požar v bližini vasi Brestovica pri Komnu: gašenje ovira močna burja

Dopoldne je zagorelo v gozdu nad Brestovico pri Komnu. Trenutno se z obsežnim požarom bori 120 gasilcev s 40 vozili. Aktivirani so gasilci gasilskih zvez Kras, Gorica in Gorica Šempeter, od tega 16 prostovoljnih društev in dve poklicni enoti. Ob 14. uri je bil aktiviran občinski načrt ob požaru v naravi.

Požar obsega več kot sedem hektarjev nedostopnega terena in se zaradi močne burje hitro širi, za zdaj pa ne ogroža vasi. Po ugibanjih gasilcev bi požar lahko zanetila strela. Gasilec PGD Komen Andraž Pavlin nam je sporočil, da jim zdaj pomaga tudi helikopter Slovenske vojske. Delo močno otežuje zelo suh teren, zaradi katerega požar še ni pod kontrolo, se pa po informacijah gasilcev izboljšuje. Gasilci prosijo prebivalce, naj ne ovirajo intervencijskih vozil, ki hitijo na mesto požara.