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Slovenija

Požar v Brestovici pri Komnu pogašen

Komen, 05. 07. 2026 08.22 pred 34 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA M.S.
Požar

Gasilci so ponoči pogasili požar, ki je v soboto izbruhnil v Brestovici pri Komnu. Kot je davi še sporočil poveljnik regijskega štaba civilne zaščite Sandi Curk, bodo danes izvajali sanacijska dela, trenutno pa ne bo potrebna pomoč letal.

Ponoči je pri gašenju ognja sodelovalo 148 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev ob pomoči občinskega štaba civilne zaščite Komen. Burja se umirja in ponoči so gasilci opravili zaključno delo na požarišču, je v sporočilu še zapisal Sandi Curk.

Požar večjih razsežnosti je izbruhnil v soboto popoldne. Kot je v soboto zvečer povedal vodja intervencije v Brestovici pri Komnu Blaž Rogelja, je ogenj zajel okoli 20 hektarjev površin v občinah Komen in Miren-Kostanjevica.

Požar so do večera v večini omejili, ni pa še bil pogašen. Na terenu so bili gasilci iz Kraške gasilske zveze, Gasilske zveze Goriške in Nova Gorica-Šempeter, Zavoda za gasilno reševalno službo Sežana in poklicne Gasilske enote Nova Gorica.

Aktivirano je bilo tudi poveljniško vozilo Gasilske zveze Slovenije za podporo pri vodenju intervencije, do 19. ure pa so jim na pomoč priskočila tudi vsa štiri letala državne enote za gašenje iz zraka. "Z gašenjem so začela ob 17. uri, skupaj pa so odvrgla 38 odmetov. Prišla so nam zelo prav, ker je teren težko dostopen in poraščen z nizkim rastjem," je v soboto še povedal Rogelja.

V soboto popoldne je manjši požar izbruhnil tudi v Brnetičih nad Koprom, ki so ga uspešno pogasili še isti dan. Po besedah vodje intervencije Aleša Glavine je zagorela 0,35 hektarja velika površina na več lokacijah. Gasilo je 25 gasilcev z 10 vozili. Ker so požar dobro pogasili, požarne straže niso vzpostavili, je še povedal.

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KOMENTARJI1

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borjac
05. 07. 2026 09.00
Naši gasilci in civilna zaščita so precej bolj učinkoviti z letali za gašenje Air Traktor , do sedaj je Vlada dr. Goloba kupila 4 Air Traktorje , naročila pa še nova 4 letala istega tipa , upam da imajo v tej vladi desetarja Janše še kdo kaj v glavi , in ne bodo odpovedali naročila , kot sistemsko to delajo povsod.
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