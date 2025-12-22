Požar v celoti uničil Sparovo pekarno, škode za 40 milijonov

14. decembra je požar sprva zajel 7000 kvadratnih metrov pekarne, vročina in dim pa sta se nato razširila še na del skladišča za sveže izdelke, kjer hranijo mlečne izdelke, jajca, meso, mesnine, sadje in zelenjavo, so pojasnili v Sparu Slovenija. Vročina je uničila tudi vse hladilne sisteme.
"Ker je varnost in kakovost izdelkov na prvem mestu, so v Sparu vse izdelke, ki bi lahko bili izpostavljeni dimu, preventivno umaknili iz prometa in jih bodo uničili skladno z vsemi veljavnimi usmeritvami ter prek pooblaščenih izvajalcev," so zapisali v podjetju.
Zaradi preventivnega umika blaga, začasne nedostopnosti dela skladišča in logističnih prilagoditev je bila prve dni po požaru v posameznih trgovinah poleg pekovskih izdelkov občasno omejena tudi dobavljivost svežih izdelkov.
V nekaj dneh je nato trgovec z dobavitelji vzpostavil nadomestne poti oskrbe. Kot zagotavljajo, so njihove trgovine pred prazniki primerno oskrbljene. Trenutna prioriteta sicer ostaja organizacija logistike, saj del skladišča za sveže izdelke še vedno ni na voljo za skladiščenje.
V Sparu Slovenija so se ob tem ponovno zahvalili gasilcem in vsem pristojnim službam za hitro in strokovno posredovanje v požaru.
