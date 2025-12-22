Naslovnica
Voyo.si
Slovenija

Požar v celoti uničil Sparovo pekarno, škode za 40 milijonov

Ljubljana, 22. 12. 2025 12.25 pred 1 uro 1 min branja 11

Avtor:
M.S.
Požar v Sparovem skladišču v BTC-ju

Obsežen požar, ki je pred osmimi dnevi popolnoma uničil Sparovo pekarno na Letališki cesti v Ljubljani, je povzročil za 40 milijonov evrov škode, so sporočili iz podjetja. Vzrok požara trenutno še ni znan.

14. decembra je požar sprva zajel 7000 kvadratnih metrov pekarne, vročina in dim pa sta se nato razširila še na del skladišča za sveže izdelke, kjer hranijo mlečne izdelke, jajca, meso, mesnine, sadje in zelenjavo, so pojasnili v Sparu Slovenija. Vročina je uničila tudi vse hladilne sisteme.

"Ker je varnost in kakovost izdelkov na prvem mestu, so v Sparu vse izdelke, ki bi lahko bili izpostavljeni dimu, preventivno umaknili iz prometa in jih bodo uničili skladno z vsemi veljavnimi usmeritvami ter prek pooblaščenih izvajalcev," so zapisali v podjetju.

Dan po požaru v skladišču trgovine Spar
Dan po požaru v skladišču trgovine Spar
FOTO: Luka Kotnik

Zaradi preventivnega umika blaga, začasne nedostopnosti dela skladišča in logističnih prilagoditev je bila prve dni po požaru v posameznih trgovinah poleg pekovskih izdelkov občasno omejena tudi dobavljivost svežih izdelkov.

V nekaj dneh je nato trgovec z dobavitelji vzpostavil nadomestne poti oskrbe. Kot zagotavljajo, so njihove trgovine pred prazniki primerno oskrbljene. Trenutna prioriteta sicer ostaja organizacija logistike, saj del skladišča za sveže izdelke še vedno ni na voljo za skladiščenje.

V Sparu Slovenija so se ob tem ponovno zahvalili gasilcem in vsem pristojnim službam za hitro in strokovno posredovanje v požaru.

Gorelo več kot 5000 kvadratnih metrov, požar po več urah pogašen
požar spar slovenija pekarna

Mesec predlog najprej predstavil javnosti, Golob mu je to odsvetoval

Ostri odzivi po napadu s solzivcem: 'Za rasizem pri nas ni prostora'

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
22. 12. 2025 13.39
je vse zavarovano, ne bojo nič na slabšem
Odgovori
0 0
Anion6anion
22. 12. 2025 13.36
40 mio EUR???? Ah bejžte no.
Odgovori
0 0
Morgoth
22. 12. 2025 13.35
Da požara podtaknil kakšen pritepenec z belo kapico (beri: štrumf) zaradi konkurence.
Odgovori
0 0
Victoria13
22. 12. 2025 13.21
Seveda po sedmih letih, ko je ravno tako zagorelo v pekarni je potrebna spet nova pekarna....upam, da ni zavarovano pri slovenski zavarovalnici!!!
Odgovori
+2
2 0
pojtrarara
22. 12. 2025 13.18
jaz jim ne zaupam, da bodo res vse skladisceno in uniceno zavrgli, zato bolje pri njih ne kupovati dolocen cas
Odgovori
+3
5 2
Artechh
22. 12. 2025 13.17
Miš kako žico pregrizla. Sej se ve kako so peki: "nisem jaz maček da bi miši lovil ". #higien
Odgovori
+6
6 0
matjaz mravlak
22. 12. 2025 13.15
40 miljonov niso vredne vse pekarne na območju Slovenije
Odgovori
+3
6 3
PridiNaVIDMAX
22. 12. 2025 13.09
Najverjetneje kakšen golobov volilec indijskega,arabskega ali balkanskega porekla.
Odgovori
+0
5 5
niktalop
22. 12. 2025 13.18
Ali pa janšist ki se hoče maščevati tuji firmi.
Odgovori
-4
1 5
Pajo_36
22. 12. 2025 12.53
Delal dosti s Šparom, nisem glih fan njihov, ampak ne želte si nekaj takega da se zgodi, posebej, če je vsa aktivnost podjetja vezana na skladišče centralno. Pa še zavarovalnice pol pa to, joooj, to je taka muka, no glavno je seveda, da ni kakih poškodb in žrtev....
Odgovori
+6
7 1
periot22
22. 12. 2025 12.40
Slamparija
Odgovori
-3
0 3
bibaleze
