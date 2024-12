Požar v Logatcu: gasilci življenje rešili trem ljudem, tudi nepokretni osebi

Pojasnili so, da se je požar zelo hitro širil. Ko so prišli na kraj, se je ogenj že razširil tudi na sosednji objekt, zato so na pomoč poklicali še gasilce iz PGD Gorenji Logatec, PGD Rovte, enoto Petkovec in PGD Vrhnika. "S skupnimi močmi in podporo Vrhniške avtolestve smo požar hitro omejili in tudi pogasili," so zapisali na družbenem omrežju.

Informacije o požaru hiše na Cankarjevi cesti v Logatcu so prejeli v četrtek ob 0.46. "Ob prihodu na kraj smo iz ene stanovanjske hiše pred ognjenimi zublji rešili eno nepokretno osebo in dve težje pokretni osebi ter pričeli z gašenjem objektov," pravijo.

Kljub hitremu posredovanju pa je škoda v obeh objektih zelo velika. "Ena hiša trenutno ni primerna za bivanje, v drugem objektu pa je povsem uničenih več hotelskih sob," pojasnjujejo.

Na intervenciji je sodelovalo 54 gasilcev, policija, ekipa NMP, dežurni delavec elektra in predstavnik civilne zaščite. "Naj se na tem mestu zahvalimo policistom in policistkam za pomoč pri gašenju v prvih minutah intervencije. Za pomoč se moramo zahvaliti tudi sosednjim gasilskim enotam ter zaposlenim v pekarni ŽITO in okoliškim prebivalcem," so še zapisali.

Kot pravijo, so veseli, da se je njihovo trdo delo na vajah in izobraževanjih izkazalo kot zelo učinkovito. "Za nas, gasilce, so naša največja nagrada rešena življenja naših sokrajanov. Vsem oškodovanim želimo hitro okrevanje in čimprejšnji povratek v normalno življenje," so zaključili.