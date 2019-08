Požar v Podovaju: med reševanjem psov se je nadihal dima

Požar je zajel industrijski objekt v velikosti tisoč kvadratnih metrov. S PU Maribor so sporočili, da sta požar opazila moški in ženska, ki jima je pred ognjenimi zublji uspelo rešiti štiri pse in osebni avtomobil. Moški je zaradi vdihavanja dima poiskal zdravniško pomoč, vendar je bil po oskrbi napoten domov.