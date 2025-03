'Požar v Puconcih ni naključje, javna služba sežiganja odpadkov ne deluje'

Požar v podjetju Cerop Puconci ni naključje, obvezna gospodarska javna služba sežiganja gorljivih komunalnih odpadkov ne deluje, so opozorili predstavniki podjetja, zbornice komunalnega gospodarstva in združenja predelovalcev komunalnih odpadkov. Državo so pozvali k nujni ureditvi energetske izrabe odpadkov.

OGLAS

Kot je na novinarski konferenci izpostavil direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Slovenije (ZKGS) Sebastijan Zupanc, v primeru požara, ki je pred dnevi izbruhnil v Centru za ravnanje Puconci (Cerop), ne gre za osamljen primer, saj je bilo podobnih požarov v zadnjem obdobju več. "V zbornici že vrsto let opozarjamo na sistemski problem, da v Sloveniji enostavno nimamo zadostne kapacitete za energetsko izrabo odpadkov. Če smo na eni strani za področje zbiranja komunalnih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov izjemno dobro organizirani ter imamo tudi ustrezno infrastrukturo, nam pa pri sežiganju odpadkov ta infrastruktura manjka," je poudaril. Izjema sta sežigalnica v Celju, ki po njegovi oceni že vrsto let dela dobro in brez težav, a pokriva predvsem Savinjsko dolino, in sosežigalnica v Anhovem, katere prihodnje delovanje pa je zaradi aktivnosti civilnih iniciativ in sprememb zakonodaje negotovo. Zaradi pomanjkanja kapacitet doma slovenski centri za ravnanje z odpadki gorljive komunalne odpadke odvažajo v tujino.

icon-expand FOTO: Jure Kljajić za Vestnik

icon-expand FOTO: Jure Kljajić za Vestnik

icon-expand FOTO: Jure Kljajić za Vestnik

icon-expand FOTO: Jure Kljajić za Vestnik





Požar na deponiji Puconci icon-picture-layer-2 1 / 4

"Trenutno je težava v tem, da cementarne v tujini zaradi ohlajanja gospodarske rasti na področju gradbeništva delajo z zmanjšano močjo, zato ne potrebujejo alternativnih goriv, ki jih pridobijo iz tako imenovane lahke frakcije gorljivih odpadkov, ki se pridelajo v naših regijskih centrih za obdelavo komunalnih odpadkov," je orisal težave. Direktorica Cerop Puconci Simona Biro je predstavila nekatere podrobnosti požara, ki so mu bili priča pred dnevi. Kot je poudarila, je danes že četrti dan, ko so na območju centra gasilci, odpadki pa še vedno tlijo, zaradi dogodka bo nastala večmilijonska škoda.

"Po pregledu posnetkov nadzornih kamer lahko povem, da je celotni skladiščni prostor v velikosti več kot 4500 kvadratnih metrov v roku ene minute zajel požar. Ne glede na to, če bi bili tam gasilci ali gasilska vozila, v tistem trenutku ne bi mogli narediti nič," je orisala razmere in dodala, da so zagoreli gorljivi odpadki, ki so nastali po obdelavi iz naslova mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov v okviru izvajanja občinske gospodarske javne službe obdelave odpadkov. "Ostaja nam pogorišče, ostali smo brez edinega skladiščnega prostora z enim kupom težav, pri tem pa še vedno ne vemo, kam z odpadki, ki so ostali kot ostanek požara. Želela bi, da je ta dogodek opomnik, da se nekako ponovno usedemo vsi, ki kar koli vemo o odpadkih, in da končno najdemo neko rešitev, ki bo sprejemljiva za vse nas," je bila jasna.

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo

icon-expand FOTO: Bobo









Nočni požar na deponiji v občini Puconci icon-picture-layer-2 1 / 6