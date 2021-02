Izgubili vse: 'Požar nas je opomnil, zakaj imamo tako radi Slovenijo'

Šestčlanski družini iz Oregona, ki že deveto leto živi v Sloveniji, so ognjeni zublji uničili praktično vse imetje. Iz hiše v ljubljanskem Tacnu so bosi in v pižamah v torek sredi noči pobegnili pred ognjem in gostim dimom. Družina se nekaj dni po požaru, ki bi se lahko sprevrgel v tragedijo, nasmejano zahvaljuje vsem dobrim ljudem, ki so jim takoj nesebično ponudili svojo pomoč. Še posebej so se izkazali na Osnovni šoli Vižmarje-Brod, kjer so takoj pričeli zbirati pomoč. Na množični odziv staršev, učiteljev in otrok, ki bi radi pomagali družini, so v šoli izjemno ponosni in nad njim ganjeni. Danes pred šolo organizirajo akcijo zbiranja pomoči.

"Zgodba o požaru, ki nas je doletel, je zgodba čudežev," čustveno izpoved začne mama štirih otrok Christena Werdebaugh. V torek okoli pol 4. ure zjutraj jo je prebudilo razbijanje, na drugi strani vrat pa otroški glas: "Ogenj!" Z možem Shawnom sta še napol v spanju ugotovila, da se iz pritličja, kjer so spali otroci njihovih družinskih prijateljev, ki so tisto noč prespali pri družini, vali dim. To je bil prvi čudež, da so se sredi noči, ko je ogenj, s katerim se je kasneje borilo 31 gasilcev, sploh zbudili. V hiši je bilo skupaj, ker so imeli otroci to noč obiske, sedem otrok in dva odrasla. Sanjala, da jo trese elektrika, v resnici pa je gorela odejica pri njenih nogah Plameni so k sreči prebudili deklico, ki je spala v pritličju. Ta je kasneje povedala, da se je zbudila, ker je sanjala, da jo po nogah stresa elektrika, v resnici pa je takrat že zagorela odejica v njeni bližini. Ognjeni zublji so se takrat že razširili po prostoru.

icon-expand Družina Werdebaugh. FOTO: Aljoša Kravanja

Otroci so tako pravzaprav prvi odreagirali in zbudili starša, ki sta nanje zaradi premišljene reakcije izjemno ponosna. Ogenj se je hitro širil, da so vsi prišli iz hiše, pa so morali čez ogenj, kot opisujejo družinski člani, dobesedno skočiti. Zaradi dima ni nihče videl pred seboj. In k sreči v nesreči ni bil huje poškodovan nihče, temu lahko zagotovo rečemo drugi čudež. "Izgubili smo vse, razen življenja!"Hvala bogu smo iz hiše vsi prišli živi, za kar smo izjemno hvaležni. Kot opisuje, so tako ostali pred gorečo hišo. Bosi, le v pižamah, otroci pa so imeli s seboj le odeje, ki so jih pograbili v naglici.

icon-expand FOTO: Bralka Vesna icon-chevron-left icon-chevron-right

Plameni so pogoltnili vse imetje družine iz Oregona, ki se je v Slovenijo preselila pred devetimi leti. Zdaj si ne predstavljajo, da bi se preselili nazaj v ZDA. In nesebična pomoč okolice je prepričanje, da so tu našli svoj novi dom za vedno, le še okrepila. Klice pomoči, kako lahko pomagamo, smo dobili praktično takoj. Telefoni z vprašanji, ali so dobro, so začeli zvoniti le nekaj ur po požaru, se spominja Shawn. "Vsa okolica, sosedstvo, predvsem pa osnovna šola, v katero hodijo naši otroci, se je povezala izjemno hitro in ljudje nam ogromno pomagajo. Počutimo se preskrbljeni. To nam daje moč, da gremo naprej."

icon-expand Družina Werdebaugh je presrečna zaradi vse pomoči, ki jim jo nudijo okolica in prijatelji. FOTO: Aljoša Kravanja

Še posebej povezani se zdaj počutimo z osnovno šolo Vižmarje-Brod, kjer so za nas res veliko naredili. Nepredstavljivo je, kako hudo je, ko se ti med epidemijo covida-19, ki je življenje vseh nas obrnila na glavo, po vrhu vsega zgodi še nekaj takšnega. A počutim se, kot da nam je skupnost posodila svoje mišice, da smo se lahko pobrali, svoje občutke opisuje Christena. Šolski sklad Osnovne šole Vižmarje-Brod prevzel pobudo za zbiranje pomoči Barbara Purkat, podpredsednica Šolskega sklada Osnovne Šole Vižmarje-Brod, pravi, da so neverjetno presenečeni, koliko staršev se je takoj odzvalo z vprašanji, kako lahko pomagajo, kako lahko darujejo za družino, ki jo je doletela nesreča. Ko so izvedeli za nesrečno družino, so jih namreč zasuli s telefonskimi klici in elektronskimi sporočili, kako pomagati. Šolski sklad se je takoj odzval in odprl poseben sklic za družino. Mnogo staršev in učiteljev je že darovalo. Danes med 15. in 18. uro pa pred šolo pripravljajo veliko akcijo zbiranja materialnih in finančnih sredstev, je povedala.

icon-expand Barbara Purkat, podpredsednica Šolskega sklada Osnovne Šole Vižmarje-Brod. FOTO: Aljoša Kravanja

In kaj najbolj potrebujejo družinski člani? Najbolj prav jim pridejo finančna pomoč, oblačila za otroke in šolske potrebščine. Večjih kosov pomoči, kot so postelje, kolesa itd. namreč ne morejo sprejemati, ker jih nimajo kje shranjevati. "Nimamo veliko prostora, saj smo zaenkrat pri prijateljih, zato nam najbolj pomaga denar," pojasnjujejo.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Kot pravi mama Christena, jo za svoje otroke po tej izkušnji skrbi, čeprav je zaenkrat videti, da se vsi s situacijo spopadajo dobro."A to je kljub vsemu travmatičen dogodek za otroke, zato vem, da morajo zdaj o tem veliko govoriti. Hčerki, ki je bolj umetniški tip, bi morda pri procesiranju te izkušnje pomagali pripomočki za risanje, fantom pa morda legokocke. Slišala sem, da jih nekateri strokovnjaki priporočajo v takšnih situacijah." Kot opisujejo štirje pogumni otroci, so v zadnjih dneh zelo prijetno presenečeni nad vsemi klici prijateljev, ki jim ponujajo svojo pomoč. "Zelo lepo je vedeti, da zate skrbi tako veliko ljudi," pravijo. V požaru prizadeti še dve družini Prav tako pa je bila v istem požaru huje poškodovana sosednja hiša, v kateri živita še dve družini. "Najprej smo imeli namen pomagati samo družini, ki ima na naši osnovni šoli trenutno tri otroke, potem pa so četrtna skupnost in starši predlagali, da bi pomagali tudi ostalima dvema družinama, ki sta v požaru prav tako izgubili vse, njihovi otroci pa so že starejši in so pred leti obiskovali našo šolo. Družini se žal ne želita izpostavljati, ju je pa požar vseeno močno prizadel," je še izpostavila Purkatova. Ta je sklenila še, da je občutek, da je toliko ljudi ponudilo pomoč in v teh že tako težkih časih stopilo skupaj, izjemen, tudi starši pa se zahvaljujejo, da so na šoli sploh začeli z akcijo zbiranja pomoči, je še povedala. Družini je pomagala tudi evangeličanska cerkev, Shawn je namreč evangeličanski pastor. Kot pravi, je res spodbudno, da so dobili toliko ponujene pomoči z vseh strani. V teh časih se namreč ljudje izogibajo drug drugega, ko se zgodi kaj hudega, pa nas srčnost ponovno poveže. "In res lepo je videti, ko ljudje kljub težkim časom stopijo skupaj in pomagajo," izpostavlja. Družini skozi vsa težka obdobja pomaga tudi močna vera, tako da verjamejo, da nekdo vedno pazi nanje, se lažje prebijajo skozi življenje, izpostavlja Shawn. 'Blagoslov je, da lahko moji otroci živijo v Sloveniji' Poleg vse sreče v nesreči pa Christena izpostavi še en, zanje vse prej kot mali čudež. Družina je namreč osem mesecev čakala, da bi uredila papirje za podaljšanje dovoljenja za bivanje v Sloveniji. In ravno noč pred tem, ko je imel Shawn končno dogovorjen termin na upravni enoti, je zagorelo. Požar je uničil vse sobe v hiši, v večini je bilo vse uničeno zaradi vode, s katero so gasili gasilci. A le soba, v kateri je Shawn hranil zahtevano dokumentacijo, je ostala suha, pripoveduje Christena. No, suhe pa niso ostale Christenine oči, ko je govorila o tem, kako jo je vsa izkušnja ponovno opomnila, zakaj ima rada našo deželo. "Ko se zgodi kaj takšnega, res razmislimo o tem, kaj imamo v življenju. Ne morem si predstavljati, da bi se vrnili v ZDA. Tukaj imamo pravo družino. Morda ne krvne družine, ampak pravo družino, ki je okoli nas, svoje prijatelje. Tu hočemo ostati za zmeraj. Tu smo doma. Zaljubila sem se v Slovenijo in v ljudi tukaj. Požar nam je pomagal, da smo se spet spomnili, kako radi imamo to državo. Hvaležna sem za tako močna prijateljstva in podporni sistem, ki smo ga deležni. Upam, da moji ameriški prijatelji tega ne vidijo, a imam Slovenijo raje kot Ameriko in blagoslov je, da lahko moji otroci odraščajo v tej državi." Spomnimo.Kar 31 gasilcev je v torkovih jutranjih urah gasilo požar, ki je zajel stanovanjsko hišo v Šiški v Ljubljani. Osem stanovalcev so evakuirali, požar pa so gasilci gasili dve uri.

Pomoč za družine v stiski Osnovna šola Vižmarje-Brod Na gaju 2, 1000 Ljubljana SI56 012616030664795 sklic SI 00 2928 namen: WERDEBAUGH