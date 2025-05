Požar v kemični tovarni v Hrastniku, Policija ljudi poziva: Zaprite okna

Občina Hrastnik je sporočila, da je zagorelo na strehi objekta fosfatov v kemični tovarni TKI v Hrastniku. Gasilci so na prizorišču in izvajajo vse potrebne ukrepe za zaščito območja.

Direktor in solastnik tovarne Branko Majer je za Delo pojasnil, da je prišlo do vžiga sončne elektrarne na strehi objekta s fosfati. Po njegovih besedah je šlo za lokaliziran požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Pri tem ni bil nihče poškodovan, prav tako ni nastala večja škoda. Proizvodnja in ostali procesi v tovarni potekajo normalno, vzrok vžiga pa še preiskujejo.