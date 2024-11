Požar v Tržiču: ceste v okolici so zaprte, poteka evakuacija

O požaru večstanovanjske hiše so bili policisti obveščeni danes okoli 17.30. "Interventne službe so na kraju. Gasilci požar še gasijo. Policisti so zavarovali širše območje požara," so sporočili s PU Kranj in dodali, da so določene ceste zaprte.

Ljudi pozivajo, naj upoštevajo navodila policistov ter drugih interventnih služb. "Prosimo vse, da na kraj ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo," dodajajo.

Hkrati pa so bližnje okoliške prebivalce opozorili, naj zaradi požara in dima zaprejo okna stanovanj ali hiš.