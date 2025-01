Stanje dijaka kritično: obsežne in hude opekline kože ter dihal

Klemen Zupančič je uvodoma povedal, da so prve odločitve gasilci sprejeli, ko so prišli na kraj dogodka in videli, da je več oseb ujetih v objektu. Njihova prva naloga je tako bila, da te osebe rešijo, vzporedno pa je potekalo gašenje.

Na začetku je med dijaki vladala panika, klicali so na pomoč, gasilci pa so jih skušali pomiriti. Dali so jim tudi navodila, kako naj ravnajo: "Vrata zaprta, pod vrata naj postavijo brisače in počakajo na oknu na reševalne ekipe," je pojasnil Zupančič.

Vse skupaj so iz gorečega objekta rešili 45 oseb, 13 po lestvi.

Prvi klic so sicer prejeli nekaj čez 4. uro zjutraj, prve ekipe pa so na kraj prispele ob 4.13. V reševalni akciji in gašenju je sodelovalo 79 gasilcev s 23 vozili, je povedal Zupančič. Preden so prišli na kraj, so nekateri dijaki skočili čez okno, da bi se rešili. Ko so na kraj prispeli gasilci, so pretrašene dijake skušali pomiriti, zagotovili so jim, da jim bodo pomagali.

Zupančič ocenjuje, da bi bile razmere na terenu povsem drugačne, evakuacija pa bi bila hitrejša, če bi dijaški dom imel požarne alarme in požarne stopnice. "Evakuacija bi lahko stekla že na samem začetku, zdaj pa je potekala, ko je bil požar že zelo razvit. V požaru se razvije veliko dimnih produktov in to povzroča gasilcem in evakuirancem največje težave," je pojasnil.