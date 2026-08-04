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Na terenu 60 gasilcev, še vedno se pojavljajo majhna žarišča

Mangart, 04. 08. 2026 08.59 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Razmere na požarišču na Planji na Bovškem

Na požarišču na Planji na Bovškem so razmere pod nadzorom. Na južnem, severozahodnem in severovzhodnem delu se še vedno pojavljajo majhna žarišča. Na terenu je 60 gasilcev z 21 vozili, na pomoč jim prihaja tudi helikopter Slovenske vojske.

Na požarišču na Planji na Bovškem je danes na delu 60 gasilcev z 21 vozili iz Gasilske zveze Bovec, Gasilske zveze Kobarid, Gasilske zveze Idrija, Gasilske zveze Logatec in Gasilske zveze Vrhnika. Prisotno je tudi Društvo GRS Bovec z dronom in Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Tolmin, je sporočil Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec.

Na pomoč jim bo priletel še helikopter Slovenske vojske cougar. Ta je v ponedeljek opravil 51 odmetov in je na požarišče odvrgel približno 100 kubičnih metrov vode. Gasilci so medtem na terenu porabili 349 kubičnih metrov vode.

Kot je znano, je požar zajel približno 12 hektarjev gozda na težko dostopnem terenu. Gasilci bodo na terenu ostali do prvega dežja, ko upajo, da bo požar dokončno pogašen.

Vročinski val se sicer danes seli proti vzhodu države, kjer Agencija RS za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Od danes rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda, tam v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 do 38 stopinj Celzija. Osvežitev je pričakovati v petek, ta bo prinesel nekaj krajevnih ploh in neviht. Vročinski val se bo tako ob koncu tedna nekoliko upehal, ne pa povsem zamrl, so napovedali na Arsu. 

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