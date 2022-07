Požare na Krasu gasi 550 gasilcev, helikopterji in kanaderja

Požari na Krasu še zmeraj gorijo. Medtem ko sta požara pri Kostanjevici in Opatjem selu pod nadzorom, požar Klariči pri Brestovici še divja. Tja so napotili 260 gasilcev, v Klariče pri Brestovici so bile preusmerjene tudi vse zračne sile: trije helikopterji Slovenske vojske, dva italijanska helikopterja in dva italijanska kanaderja. Skupno je na območju 594 pripadnikov služb za reševanje, od tega 550 gasilcev.

Na požarnih območjih Kostanjevica in Opatje selo je stanje mirno, je povedal Simon Vendramin, vodja intervencijske ekipe za območji Kostanjevica in Opatje selo. "Tu sta požara pod nadzorom. Trenutno izvajamo čiščenje, čistimo rob in gasimo posamezna žarišča. Čakajo nas sanacije in zalivanje," je za 24ur.com pojasnil Vendramin. V požaru Klariči pri Brestovici pa je stanje drugačno. Tam gasilci skušajo obvladati požar. Zaradi nagiba terena namreč obstaja nevarnost, da bi se požar razširil do kraja Sela na Krasu. Na območje so zato napotili 260 od skupno 550 gasilcev, tja pa so preusmerili tudi vse zračne sile. "Področje trenutno gasijo trije helikopterji Slovenske vojske, dva italijanska helikopterja in dva italijanska kanaderja. Popoldne bomo na pomoč dobili tudi policijski helikopter, ki bo s termovizijsko kamero posnel požarišče" je dodal vodja intervencijske ekipe. Termokamera je gasilcem v pomoč pri prebijanju skozi gost dim in služi kot pripomoček za sprejemanje hitrih odločitev.

icon-expand Torkovo pogorišče na Krasu FOTO: Ministrstvo za obrambo

Vendramin je pojasnil še, da so zaradi obsežnosti požarov vzpostavili skupno koordinacijsko točko, od koder - zaradi bolj učinkovite organizacije - koordinirajo prihod in napotitev vseh sil na tri različna požarišča. Na celotnem območju je trenutno 594 pripadnikov služb za reševanje, od tega 550 gasilcev iz gasilskih regij Koroške, Mariborske, Podravske in Pomurske regije. V koordinacijski točki pa so že določili nočno izmeno: takrat bodo na območje prišli gasilci iz Dolenjske in Posavske, pridružili pa se jim bodo domačini in lokalne organizacije, ki dobro poznajo teritorij in so gasilcem zato lahko v pomoč. Zaradi požara je še zmeraj zaprta cesta Miren-Opatje Selo. Agencija RS za okolje pa opozarja, da so zaradi požara na Krasu občasno - na merilnih mestih v Novi gorici in Solkanu - zelo povišane vrednosti delcev v zraku.

icon-expand Kanader, ki je na pomoč priletel z italijanske strani, nabira vodo v tržaškem zalivu in gasi po požarnih območjih. FOTO: Flightradar24

Na območju so požari ponovno izbruhnili v torek Spomnimo, v torek okoli 12.30. ure je ponovno zagorelo na lokaciji Krasa med Mirnom in Opatjim selom in sicer pod visokonapetostnim električnim daljnovodom. Na območju požarov je bilo zato razporejenih okoli 400 gasilcev iz cele Slovenije, preko noči pa je bilo na različnih lokacijah Goriškega Krasa okoli 500 gasilcev iz različnih društev, ki so na terenu še danes. Zaradi obsežnosti in silovitosti požara so zaprli cesto med Mirnom in odcepom za Lokvico, nato pa še cesto iz smeri Italije proti Lokvici. Kot smo poročali že včeraj, sta požar gasila dva vojaška in policijski helikopter, heliodromi so bili vzpostavljeni na območju Lokvice, Kostanjevice na Krasu in Opatjega Sela. Požar, velik okoli 300 x 100 m se je razširil proti Italiji.

icon-expand Na območju Krasa je ponovno zagorelo, pri gašenju pomaga tudi Slovenska vojska s helikopterjem Bell 412 in letalom Pilatus PC-6. FOTO: Slovenska vojska

Obratno pa je požar, ki je v torek dopoldne izbruhnil na območju železniške proge v Italiji popoldne začel širiti proti Sloveniji. Del gasilskih enot je bil zato prerazporejen tudi na območje proti Opatjemu Selu in naprej proti območju Kopra. Zaradi povečanega prometa zaradi zapor cest v Italiji in zapore ceste Miren Lokvica, je bila postavljena zapora ceste Komen - Kostanjevica na Krasu in promet preusmerjen proti Braniku.

Popoldne je ponovno zagorelo še na območju požarišča ob cesti Renče - Temnica, zaradi česar so zaprli lokalno cesto. Požar je izbruhnil še na območju požarišča med Cerjem in Renškim hribom, poleg gasilskih enot sta ga na kraju gasila še policijski in vojaški helikopter ter letalo pilatus, ki je bilo s tem namenom vpoklicano v gašenje.

icon-expand Požar na Krasu se širi v smeri proti Italiji FOTO: 24ur.com

Zaradi požarov več preglavic Sistemski operater prenosnega električnega omrežja v Sloveniji je v torek zaradi požarov izklopil 400 kW daljnovod Divača, ki pa so ga nazaj priklopili v torek zvečer. Dodatno težavo je gasilcem na goriškem Krasu povzročala hujša okvara na vodovodnem omrežju Opatje Selo–Sela na Krasu. Pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) severnoprimorske regije so na območju požara odstranili sedem kosov NUS-a v skupni masi 35,74 kilograma italijanskega in avstrijskega izvora iz obdobja 1. svetovne vojne. Stanje je negotovo tudi na italijanski strani Tudi v Italiji so še zmeraj aktivni trije požari: v Medjevasi ter v krajih Lisert in Sablici, ki se nahajata v italijanski Gorici. Po poročanju italijanskega Urada za civilno zaščito so od torka popoldne na teh območjih neprestano gasili italijanski gasilci, številni prostovoljci in gozdarji. Gasiti jim še vedno pomagajo tudi slovenski gasilci. Pri gašenju so jim pomagale tudi zračne intervencije; torej helikopterji in kanaderji.

icon-expand FOTO: 24UR icon-chevron-left icon-chevron-right

Gasilske enote celotne dežele Furlanije-Julijske krajine so v sodelovanju s slovenskimi kolegi, gozdarji in civilno zaščito poskušale zajeziti požar na Krasu. Brezvetrje je omogočilo, da so gasilci pred ognjem ubranili hiše v Sabličih, od koder so evakuirali približno dvajset prebivalcev. Gasilci so v jutranjih urah sporočili, da opažajo izboljšanje stanja, ogenj pa še ni povsem pod nadzorom. Ponoči je na pomoč italijanskim kolegom priskočilo 15 slovenskih gasilcev s terena na goriškem Krasu. Že v torek so jim pomagali tudi člani Kraške gasilske zveze.

icon-expand V Italiji je ponekod še vedno prekinjen železniški promet. Zaprte so tudi nekatere avtoceste ter več regionalnih in lokalnih cest. FOTO: Civilna zaščita Gorica Italija

Kar zadeva vzroke požara, se zdi najbolj verjetno, da so ogenj sprožile iskre, ki so nastale zaradi zaviranja vlaka. Močan veter, ki je takrat pihal nad Krasom, in suha vegetacija sta hitro podžgala prve plamene. Lokalne oblasti v Tržiču so ob tem danes prebivalce opozorile, naj se ne gibljejo na prostem, saj je zrak zaradi dima močno onesnažen. "Če lahko, ne zapuščajte hiše. Raje ne hodite ven, po potrebi nosite masko. Ne ukvarjajte se s športnimi dejavnostmi. Okna naj bodo zaprta," je zapisala županja Tržiča Anna Maria Cisint. Nočno brezvetrje povzročilo izjemno visoke vrednosti delcev PM10 v zraku.

icon-expand V Medjevasi ter v krajih Lisert in Sablici se gasilci še zmeraj borijo z gašenjem požara FOTO: Civilna zaščita Gorica Italija

Zaradi požarov na tržaškem in goriškem Krasu so ponekod zaprte avtoceste ter več regionalnih in lokalnih cest. Avtocesta je zaprta med Moščenicami in Vilešem, promet preusmerjajo že na avtocestnem priključku proti Sesljanu, iz avtoceste v smeri proti Trstu pa proti Tržiču. Cesta na Dol je zaprta, iz Gorice je promet preusmerjen proti Vilešu. Tu so sicer že v jutranjih urah nastajale vrste tovornih vozil. Tudi na odprtih cestah med Sesljanom in Tržičem so že nastali prvi zastoji. Še vedno je prekinjen tudi železniški promet.