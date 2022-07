Požare na Krasu gasi 550 gasilcev, v teku je evakuacija krajanov

Na Krasu še vedno gori. Zaradi požarov poteka evakuacija prebivalcev na območjih naselij Selo na Krasu, Korita, Hudi Log, Brestovica pri Komnu in Klariči. Skupno je na območju 594 pripadnikov služb za reševanje, od tega 550 gasilcev. V Klaričih pri Brestovici pomagajo tudi trije helikopterji Slovenske vojske, dva italijanska helikopterja in dva italijanska kanaderja.

Na požarnih območjih Kostanjevica in Opatje selo je stanje mirno, je za 24ur.com povedal Simon Vendramin, vodja intervencijske ekipe za območji Kostanjevica in Opatje selo. "Tu sta požara pod nadzorom. Trenutno izvajamo čiščenje, čistimo rob in gasimo posamezna žarišča. Čakajo nas sanacije in zalivanje," je dejal.

icon-expand Požar na Krasu se je v torek razširil proti Italiji FOTO: 24ur.com

V požaru v Klaričih pri Brestovici pa je stanje drugačno. Tam ga gasilci skušajo še obvladati. Zaradi nagiba terena namreč obstaja nevarnost, da bi se požar razširil do kraja Sela na Krasu. Na območje so zato napotili 260 od skupno 550 gasilcev, tja pa so preusmerili tudi vse zračne sile. "Področje trenutno gasijo trije helikopterji Slovenske vojske, dva italijanska helikopterja in dva italijanska kanaderja. Popoldne bomo na pomoč dobili tudi policijski helikopter, ki bo s termovizijsko kamero posnel požarišče," je dodal vodja intervencijske ekipe. Termokamera je gasilcem v pomoč pri prebijanju skozi gost dim in služi kot pripomoček za sprejemanje hitrih odločitev. Pot enega od kanaderjev je lepo vidna tudi na spodnji fotografiji:

icon-expand Kanader, ki je na pomoč priletel z italijanske strani, nabira vodo v tržaškem zalivu in gasi po požarnih območjih. FOTO: Flightradar24

Vendramin je pojasnil še, da so zaradi obsežnosti požarov vzpostavili skupno koordinacijsko točko, od koder zaradi bolj učinkovite organizacije koordinirajo prihod in napotitev vseh sil na tri različna požarišča. Na celotnem območju je trenutno 594 pripadnikov služb za reševanje, od tega 550 gasilcev iz gasilskih regij Koroške, Mariborske, Podravske in Pomurske regije. V koordinacijski točki pa so že določili nočno izmeno: takrat bodo na območje prišli gasilci iz Dolenjske in Posavske, pridružili pa se jim bodo domačini in lokalne organizacije, ki dobro poznajo teritorij in so gasilcem zato lahko v pomoč.

icon-expand Slovenska vojska napotena na pomoč pri gašenju požarov FOTO: Slovenska vojska

Zaradi požara je še zmeraj zaprta cesta Miren–Opatje Selo. Agencija RS za okolje pa opozarja, da so zaradi požara na Krasu občasno – na merilnih mestih v Novi Gorici in Solkanu – zelo povišane vrednosti delcev v zraku.

icon-expand Torkovo pogorišče na Krasu. FOTO: Ministrstvo za obrambo

Na območju so požari ponovno izbruhnili v torek Spomnimo: potem ko je že vse kazalo, da se stanje na Krasu umirja, je včeraj okoli 12.30 ponovno zagorelo na lokaciji Krasa med Mirnom in Opatjim selom, in sicer pod visokonapetostnim električnim daljnovodom. Na območju požarov je bilo zato razporejenih okoli 400 gasilcev iz cele Slovenije, preko noči pa je bilo na različnih lokacijah goriškega Krasa okoli 500 gasilcev iz različnih društev, ki so na terenu še danes.

Zaradi obsežnosti in silovitosti požara so zaprli cesto med Mirnom in odcepom za Lokvico, nato pa še cesto iz smeri Italije proti Lokvici. Požar sta gasila dva vojaška in policijski helikopter, heliodromi so bili vzpostavljeni na območju Lokvice, Kostanjevice na Krasu in Opatjega sela. Požar, velik okoli 300 x 100 m, se je razširil proti Italiji.

icon-expand Na območju Krasa je ponovno zagorelo, pri gašenju pomaga tudi Slovenska vojska s helikopterjem Bell 412 in letalom Pilatus PC-6. FOTO: Slovenska vojska

Obratno pa se je požar, ki je včeraj dopoldne izbruhnil na območju železniške proge v Italiji, popoldne začel širiti proti Sloveniji. Del gasilskih enot je bil zato prerazporejen tudi na območje proti Opatjemu selu in naprej proti območju Kopra. Zaradi povečanega prometa zaradi zapor cest v Italiji in zapore ceste Miren–Lokvica je bila postavljena zapora ceste Komen–Kostanjevica na Krasu in promet preusmerjen proti Braniku.

Popoldne je ponovno zagorelo še na območju požarišča ob cesti Renče–Temnica, zaradi česar so zaprli lokalno cesto. Požar je izbruhnil še na območju požarišča med Cerjem in Renškim vrhom, poleg gasilskih enot sta ga na kraju gasila še policijski in vojaški helikopter ter letalo Pilatus, ki je bilo s tem namenom vpoklicano v gašenje.

icon-expand Požar na Krasu se širi v smeri proti Italiji. FOTO: 24ur.com

Zaradi požarov več preglavic Sistemski operater prenosnega električnega omrežja v Sloveniji je v torek zaradi požarov izklopil 400 kW daljnovod Divača, ki pa so ga nazaj priklopili v torek zvečer. Dodatno težavo je gasilcem na goriškem Krasu povzročala hujša okvara na vodovodnem omrežju Opatje Selo–Sela na Krasu.