Požari na Goriškem Krasu niso bili podtaknjeni

Na Goriškem Krasu pri Mirnu je prvič zagorelo 15. julija. Pravi pekel se je začel dva dni kasneje, z ogromnim požarom so se nato požrtvovalni gasilci, policisti, vojaki in številni prostovoljci borili kar dva tedna.

Takrat so bili številni prepričani, da ni zagorelo naključno. Dvom se je porajal, ker je ogenj vzplamtel na različnih lokacijah. Kriminalisti PU Nova Gorica so zato pričeli preiskavo, ki se je zaradi velikega obsega in zahtevnosti raztegnila na več mesecev. Zdaj lahko z gotovostjo trdijo: Ogenj ni bil podtaknjen.

"Na podlagi zbranih obvestil, ogledov krajev požara, preverjanja informacij, izvedenih operativnih in kriminalistično tehničnih opravil ter pridobljenih dokazil v povezavi z ugotavljanjem vzroka požara, ki so bili izvedeni v okviru predmetne preiskave in usmerjeni v ugotavljanje vzrokov za nastanek navedenih požarov julija letos, ni bil potrjen sum, da je bilo storjeno naklepno uradno pregonljivo kaznivo dejanje oz. ni bilo potrjeno, da so bili požari povzročeni namerno," so zapisali na PU Nova Gorica.

Med 15. in 30. julijem je na Goriškem Krasu divjal največji in najhujši požar v zgodovini samostojne Slovenije. Požar je povzročil za 26,88 milijona evrov škode na stvareh, je ocenila državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah. Največja škoda je nastala v gozdovih.