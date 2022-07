PRENOS V ŽIVO: Odstranjevanje lesa na Krasu bo strošek države

Ob ustvarjanju protipožarnih presek, da se obsežen požar na Krasu ne bi še bolj širili, so posekali številna drevesa. "Sekalo se je vse: državne, občinske, zasebne parcele," je dejal župan občine Miren-Kostanjevica Mauricij Humar. Ta lesna masa pa je zdaj zelo nevarna, saj se bojijo, da bi prišlo do ponovnega odžiga. Danes je bila izdana odredba, da bo 20. avgusta treba odstraniti požagani les, ki zdaj leži naokrog. Zasebni lastniki ga lahko do 8. avgusta lahko odstranijo sami, če se bodo odločili za to, morajo to sporočiti do 1. avgusta. Les se bo vozil na deponijo, odkoder bo odpeljan ali pa predelan v sekance. Za lokacijo so izbrali območje pod Cerjem, ki je dostopno tudi za tovornjake. Stroške odstranjevanja lesa bo prevzela država.

Župani občin Komen, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Mestne občine Nova Gorica ter predstavniki Zavoda za gozdove (ZGS) in Slovenskih državnih gozdov (SiDG) na novinarski konferenci v Bukovici pojasnujejo glede odstranitve požaganega lesa. Po grobih ocenah Zavoda za gozdove znaša skupna površina vseh treh požarov na goriškem Krasu, ki zajema območja Klaričev, Kostanjevice na Krasu in Lokvice na slovenski strani, okoli 3500 hektarjev, od tega okoli 2700 hektarjev gozda. Približno polovico gozdne površine predstavljajo gozdovi črnega bora, drugo polovico pa listnati gozdovi, predvsem črni gaber, hrast, mali jesen, koprivovec in podobno. Točna površina in obris požarišča bosta sicer znana v naslednjih dneh, ocenjevanje škode in prva dela pa na tem območju že potekajo.

icon-expand Požar na Krasu FOTO: Luka Kotnik

Nekaj številk iz poročila Uprava RS za zaščito in reševanje je v poročilo vključila tudi nekaj statističnih podatkov v zvezi z opravljeno akcijo. Med drugim so od 19. do 26. julija na požariščih v akciji našteli skupaj 12.526 gasilcev, v akcijah je sodelovalo 2898 vozil. V akciji je sodelovalo še okoli 2500 predstavnikov podpornih služb in enot, med njimi predstavniki civilne zaščite, policije, nujne medicinske pomoči, rdečega križa, državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, zračne sile, pripadniki Slovenske vojske, enote za hitre intervencije, sežanske območne enote Zavoda za gozdove, uslužbenci Slovenskih državnih gozdov in prostovoljci, natančne podatke sicer še zbirajo. Glede na številčnost gasilcev na terenu in potreb so aktivirali tudi vojaško zdravstveno enoto Slovenske vojske, pri čemer so skupaj zabeležili 62 poškodb, na srečo pa nobena med njimi ni bila hujša.

Mednarodno sodelovanje Zelo pomembna je bila tudi mednarodna pomoč v obliki zračnih plovil, ki so pomagala gasiti doslej največji požar v slovenski zgodovini. Preko evropskega mehanizma na področju civilne zaščite in bilateralnih dogovorov je pri gašenju pomagalo devet helikopterjev, pet letal in gasilska enota iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske, Romunije, Slovaške in Srbije. Pomoč z dvema letaloma je ponudila tudi Švedska, a je Slovenija ponudbo zavrnila.

Ob tem so na upravi v poročilu opozorili na to, da ostaja nerešeno vprašanje veljavnosti vozniških izpitov za kategorijo težjih vozil italijanskih gasilcev na čezmejnem območju. Ti lahko namreč izpit opravijo v sklopu gasilke šole, vendar pa ta izpit v Sloveniji ne velja. Kot so ob tem poudarili, je celotno obmejno območje zainteresirano, da bi omenjeno težavo ustrezno rešili. Kraško območje, ki ga je zajel požar, zaradi neeksplodiranih bomb še iz časa prve svetovne vojne sodi pod zelo ogrožena območja, zato je bila ves čas intervencije na kraju prisotna državna enota za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Dnevno je bilo na terenu šest do osem pripadnikov enote, ki so za zagotavljanje varnosti usmerjali postopke gašenja ter odstranjevali najdena sredstva. Med intervencijo je bilo na požarišču veliko detonacij, ocenjujejo, da več kot 500. Do torka je enota odstranila 230 kosov eksplozivnih sredstev v skupni teži 1300 kilogramov.