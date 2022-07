Požari v naravi pri nas najpogostejši na suhem kraškem območju.

29. julij 2003 - Iz Italije se je razširil velik gozdni požar, ki je zajel širše območje Sel na Krasu in Vojščice. Zgorelo je kar 1050 hektarjev površin, od tega 748 hektarjev gozda. To je bil doslej največji zabeleženi požar v naravnem okolju v Sloveniji. Gasili so ga deset dni.

avgust 2001 - Zaradi suše so po državi izbruhnili številni požari; zabeležili so jih skoraj 400. Največji je bil konec avgusta pri Komnu, kjer je zgorelo približno 200 hektarjev grmičevja, podrasti in borovega gozda. Ognjeni zublji so se tudi nevarno približali vasi Rubije in zaselku Jablanec, zato so za nekaj ur evakuirali tamkajšnje prebivalce.

avgust 2019 Zagorelo je v oklici pomnika miru na Cerju na Goriškem Krasu. Zaradi burje in suhega podrastja se je požar hitro širil. Zapreti so morali dovozne poti tako iz smeri Lokvice in Opatjega sela. Gasilcem so na pomoč priskočili helikopterji, posredovali pa so tudi pripadniki državne enote za varstvo pred nevarnimi ubojnimi sredstvi, saj so na območju številni ostanki iz prve svetovne vojne. Zgorelo je okoli 100 hektarjev podrasti ter borovega in listnatega gozda, spomenik in vas Lokvica pa so uspeli ubraniti pred ognjem.

april 2020 - Na območju med krajema Kastelec in Petrinje nad Kraškim robom je izbruhnil požar, ki je zajel okoli 35 hektarjev površin. Zaradi širjenja ognja so zaprli tudi okoliške ceste. Požar je gasilo okoli 160 gasilcev.

marec 2022 - Gozd nad vasjo Potoče v bližini Preddvora je prizadel obsežen požar. Ognjeni zublji so zajeli kar 700 hektarjev veliko območje, z njimi pa se je tri dni spopadalo okoli 1100 gasilcev. Iz helikopterjev Slovenske vojske so na požarišče odvrgli 400.000 litrov vode, na koncu je na pomoč priskočil še dež. Preiskava je pokazala, da je najverjetneje prišlo do vžiga podrasti zaradi vremenskih razmer.

julij 2022 - Po dolgem sušnem obdobju je na območju goriškega Krasa izbruhnilo več požarov. Razmere so še poslabšala neeksplodirana ubojna sredstva iz prve svetovne vojne in močna burja. Gasilci so s pomočjo helikopterjev in letal uspeli obvladati razmere ob cesti Miren-Opatje selo, gorelo je tudi na območju Renškega vrha nad Renčami. Ko so se razmere umirile na enem koncu, pa je ogenj izbruhnil drugje. Tako se je 20. julija požar z italijanske strani meje razširil na slovensko in ogrozil tudi hiše. Iz vasi Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu in Nova vas so morali zato evakuirati prebivalce. Z ognjem se bori skoraj 600 ljudi, helikopterji in letala, vpoklicati so morali dodatne sile.