Gasilci imajo polne roke dela s požari v naravi: bodite previdni

V zadnjih dneh so policijska poročila in poročila Uprave za zaščito in reševanje polna obvestil o požarih v naravi.

Opozorila in nasveti lastnikom ter obiskovalcem gozdov za varstvo gozdov pred požarom Kot opozarja Zavod za gozdove Slovenije, v gozdu in gozdnem prostoru ni dovoljeno kuriti, razen na urejenih kuriščih ter z namenom zatiranja namnoženih škodljivih žuželk in bolezni gozdnega drevja. Prepovedano je požigati travišča in ledine na območju, kjer lahko ogenj ogrozi gozd. Sežiganje rastlinskih ostankov na njivah je dovoljeno le ob stalni navzočnosti polnoletne osebe, ki ima ogenj pod nadzorom.

Kako ravnati, če zagori?

Pri uporabi ognja v naravnem okolju je treba upoštevati predvsem naslednje:

- pri kurjenju je treba ustrezno urediti kurišče, ogenj pa nadzorovati ves čas kurjenja,

- ob vetru kurjenje ni dovoljeno oziroma je treba z njim prenehati,

- prepovedana sta uničevanje odpadkov z ognjem ter vsakršno požiganje,

- prepovedano je odmetavanje in odlaganje gorečih ali drugih predmetov in snovi, ki lahko v naravnem okolju povzročijo požar.

Kot poudarjajo na Zavodu za gozdove Slovenije, moramo, če opazimo ogenj oziroma smo ogenj povzročili s svojimi aktivnostmi, ohraniti prisebnost in ostati mirni. Če ogenj ne ogroža vašega življenja oziroma zdravja, poskušajte ogenj pogasiti oziroma omejiti z razpoložljivimi priročnimi sredstvi. Če ugotovite, da ognja ne morete pogasiti sami, takoj pokličite Center za obveščanje na številko 112. Poskrbite za varen umik ljudi, ki so v vaši bližini. Operaterju na številki 112 povejte, kdo kliče, kje gori, kakšen je obseg požara, ali so ogroženi ljudje in živali. Na varnem mestu počakajte na prihod gasilcev in jih usmerite h kraju požara.

Včeraj številni požari v naravi

Samo včeraj popoldne je tako Uprava za zaščito in reševanje poročala o številnih požarih.

Ob 14.41 sta v Gazicah, občina Brežice, gorela podrast in grmičevje. Gasilci iz PGD Cerklje ob Krki in PGD Skopice so pogasili požar na površini okoli 1000 kvadratnih metrov. Tudi v Tovstem v občini Laško je zagorelo v naravi. Ogenj se je razširil na približno 3 hektarje mešanega gozda. Posredovali so gasilci iz PGD Laško, Rečica, Rimske Toplice in Sedraž. Požar so pogasili in sanirali požarišče. Reševalci NMP Laško so občanko, ki se je nadihala dima in utrpela lažje opekline, prepeljali v bolnišnico.

Ob 15.02 sta v Kaplji vasi v občini Prebold zagorela travnik in nizko grmičevje. Gasilci iz PGD Kaplja vas in Prebold so zavarovali kraj ter omejili in pogasili požar.

Ob 11.52 je pri naselju Ravno Brdo, občina Ljubljana, gorelo v naravi. Požar na površini približno 5000 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GB Ljubljana ter PGD Prežganje in Sostro. Ob 14.49 sta v bližini železniške postaje v Borovnici goreli trava in podrast. Gasilci iz PGD Borovnica so pogasili manjši požar. Ob 15.14 je v Zgornji Besnici, občina Ljubljana, zagorelo na robu gozda. Požar se je razširil v gozd. Posredovali so gasilci iz GB Ljubljana ter PGD Prežganje in Sostro. Pogasili so požar na površini okoli 350 kvadratnih metrov. Ob 15.42 je v naselju Lesno Brdo, občina Vrhnika, gorela trava.

Gasilci iz PGD Drenov Grič Lesno Brdo so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov. Ob 17.09 je ob Podpeški cesti v občini Brezovica gorela trava. Požar na površini okoli 150 kvadratnih metrov so pogasili gasilci iz PGD Notranje Gorice-Plešivica. Ob 19.11 je ob ulici Novo Polje, Cesta III, v Ljubljani, ob gozdnem robu v bližini gostišča gorel manjši kup vejevja. Gasilci GB Ljubljana in PGD Zadobrova-Sneberje-Novo Polje so požar pogasili.

Ob 20.12 je na Ulici Koroškega bataljona v Ljubljani gorel kup umetnega odpadnega materiala. Gasilci GB Ljubljana in PGD Črnuče so pogasili požar ter prekopali žarišča. Obveščena je bila tudi Policija. Ob 16.13 je v kraju Zadlog, občina Idrija, zagorel travnik ob hiši. Požar so pogasili gasilci iz PGD Črni vrh. Zgorela sta okoli 2 hektarja travnate površine. Ob 14.48 sta med Kosezami in Zemonsko vago, občina Ilirska Bistrica, gorela suha trava in grmičevje. Požar na površini približno dva hektarja so pogasili gasilci iz PGD Ilirska Bistrica. Ob 19.33 je gorelo pri Dolnjem Zemonu v občini Ilirska Bistrica. Posredovali so gasilci PGD Ilirska Bistrica, ki so pogasili požar na površini okoli 50 kvadratnih metrov. Pogorela je trava. Škode ni bilo.