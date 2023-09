Požarišče pod nadzorom gasilcev, vzrok požara še ni znan

Kot so pojasnili na PU Ljubljana, ogled kraja požara v samem objektu še ni mogoč, predvidoma bo opravljen v naslednjih dneh. V okolici objekta so sicer že danes prisotni kriminalisti in policisti, ki pa še niso uspeli ugotoviti vzroka požara. Prav tako ni znano, kolikšna je nastala materialna škoda.

Štirje gasilci, ki so sodelovali v intervenciji, so potrebovali zdravniško pomoč. Dva je oplazil padajoč tram, dva pa sta čutila posledice vdihavanja dima. Hujših poškodb niso utrpeli, so dodali na Policiji.

Spomnimo. Včeraj okoli 13. ure je zagorelo na enem od gospodarskih objektov v Zavrhu pod Šmarno goro. Pogorelo je celotno ostrešje poslopja, na katerem je bila tudi sončna elektrarna. Del stavbe se je porušil.

V intervenciji so sodelovali gasilci iz 20 gasilskih društev, in sicer PGD Spodnje Pirniče - Vikrče - Zavrh, Preska - Medvode, Sora, Zgornje Pirniče, Smlednik, Zbilje, Tacen, Vižmarje - Brod, Ljubljana Šentvid, Kašelj, Črnuče, Bizovik, Brdo, Ježica, Sostro, Zg. Šiška, Dravlje, Ljubljana Vič in GB Ljubljana.