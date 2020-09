Požarišče pri Ajdovščini ob pomoči helikopterja nadzira 70 gasilcev

V petek dopoldne je zagorelo v gozdu nad naseljem Dolga Poljana v Občini Ajdovščina, in sicer na območju, kjer je gorelo že dva dni pred tem. Zaradi burje se je požar hitro širil navzdol proti naselju. Aktivirana so bila vsa gasilska društva Severnoprimorske regije in gasilci iz Sežane, Komna in Postojne. Preko dneva je posredovalo približno 140 gasilcev in helikopter Slovenske vojske. Požar je bil v popoldanskih urah lokaliziran.

Kot nam je včeraj povedal tiskovni predstavnik PU Nove Gorice Dean Božnik, je zagorelo na starem pogorišču, ogenj pa se je približal hišam v naselju. Eden od gasilcev je potreboval zdravniško pomoč zaradi vdihovanja dima.

Na kraju se še vedno izvaja aktivna požarna straža, ki sanira rob požarišča in posamezna žarišča v požaru, je danes povedal vodja intervencije in direktor Gasilsko reševalnega centra AjdovščinaBlaž Mlečnik. Po liniji, kjer se je širil požar, se še vedno razpihuje ogenj, tam zato pomaga oz. zaliva helikopter Slovenske vojske.

Na območju Občine Ajdovščina je z današnjim dnem sicer razglašena velika požarna ogroženost. Do preklica je v naravnem okolju prepovedano požiganje, odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, kurjenje ali požiganje ter izvajanje aktivnosti, ki lahko povzročijo požar. V času razglasa gasilske organizacije izvajajo požarne straže.