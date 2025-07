Možne nevihte in toča, naraščale bodo manjše reke

Danes bo dokaj sončno. Popoldne in zvečer bo nastalo nekaj neviht, kakšna bo lahko tudi močna. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 C.

Zvečer in v noči na ponedeljek bodo zahodno in osrednjo Slovenijo zajele padavine z neurji. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, v Gornjesavski dolini okoli 13 C.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Padavine bodo dopoldne oslabele, pogostejše bodo spet proti večeru in v noči na torek. Vmes bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26, na Primorskem do 28 C.

"V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, ki bodo dopoldne oslabele in se spet okrepile zvečer ter v noči na sredo. Tudi kakšna nevihta bo še vmes. Padavine bodo ponehale v noči na sredo. V sredo bo sončno vreme s kakšno ploho in svežim jutrom," so še sporočili z Arsa.