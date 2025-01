34 dijaških domov, polovica jih nima ne požarnega alarma ne stopnic

47 let star dom so obnovili pred leti, tu biva 350 dijakov. "Ministrstvo je povedalo, da po zakonodaji ni potrebno, a so moji predhodniki naredili prav, da so takrat poskrbeli za požarno varnost otrok," pravi ravnateljica Bojana Peruš Marušič .

Tudi dijaški dom v Postojni nima alarma in požarnih stopnic. "Sledimo tistemu, kar je zahtevano za naš dijaški dom, to so gasilniki, napeljava hidrantnega omrežja, imamo zasilno razsvetljavo, če zmanjka elektrike," pojasni Miha Uhelj, ravnatelj Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna.

Zelo veliko pozornosti namenjamo požarni varnosti zaradi ranljivih skupin, medtem pravi direktor DSO Šiška Simon Strgar. Kot pojasni, imajo javljalnike požara, prenovili so tudi požarno centralo. Vsaka soba je svoja požarna celica.

Minister razmišlja o obvezni uvedbi požarnih alarmov

Minister za šolstvo je po požaru na Poljanah napovedal spremembo zakonodaje, ki bi izboljšala protipožarno zaščito takšnih objektov.

Dejstvo sicer je, da novogradnja različnih stavb, tudi dijaških domov, brez alarmov in brez vgrajenih avtomatskih sistemov za gašenje, danes ni dovoljena. A tako je šele od leta 2005. Pred tem so bile zahteve veliko bolj ohlapne. A številne starejše stavbe so bile kljub temu naknadno obnovljene.

Država zdaj razmišlja, da bi uvedla kriterij, po katerem bi pravilo obveznega alarmiranja uveljavila tudi za nazaj; za objekte, ki so bili zgrajeni pred več desetletji. Na ministrstvu za šolstvo so nam dejali, da si zaostritve požarne varnosti želijo v vseh javnih objektih, kjer ranljive skupine prebivajo. Sporočili so nam še, da že preverjajo, kakšna je požarna varnost v objektih, kjer bivajo učenci in dijaki. Na več različnih naslovih smo danes namreč poskušali pridobiti evidence, katere stavbe v Slovenijo imajo alarme in sisteme za gašenje požara ter katere jih nimajo, vendar smo bili pri tem neuspešni.