Po nesreči v Kočanih naše ministrstvo s poostrenimi nadzori v lokalih

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar poudarja, da mora biti na javnih prireditvah varnost obiskovalcev na prvem mestu. Na ministrstvu so tako že pristopili k pregledu ustreznosti zakonodaje s področja pirotehnike. "Inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve bodo opravili poostrene inšpekcijske nadzore v gostinskih lokalih, ki organizirajo prireditve, in na javnih prireditvah v zaprtih prostorih, na katerih bo organizator uporabljal pirotehnične izdelke (na primer koncerti v dvoranah)," pravijo.

Dodali so, da morajo biti javne prireditve varne za vse obiskovalce in da morajo za to v prvi vrsti poskrbeti organizatorji dogodka. "Ti morajo na prireditvi upoštevati zakonodajo, ki ureja posamezno področje, tudi zakonodajo s področja uporabe pirotehničnih izdelkov, ki med drugim ureja tudi izvajanje specialnih odrskih učinkov," pravijo.

Vodja odseka za požarne raziskave in inovacije na Zavodu za gradbeništvo Aleš Jug nam je odgovoril na vprašanja glede tega področja v Sloveniji. Kot pravi, je z vidika požarne varnosti tematika opredeljena v Zakonu o varstvu pred požarom, Pravilniku o požarnem redu in Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. "Govorimo o uporabi t. i. izdelkov za odrska prizorišča. To so pirotehnični izdelki, namenjeni za uporabo na odrih v zaprtih prostorih in na prostem, vključno s filmsko in televizijsko produkcijo ali podobno uporabo," je povedal.

Jug pravi, da lahko uporabo pirotehničnih izdelkov glede na požarno nevarnost opredelimo kot uporabo odprtega plamena. Kadar se uporablja odprt plamen, je treba v prostorih, ki so nevarni za požar in niso posebej prilagojeni, izvajati požarno stražo. "Zbirališča, kjer se dogajajo prireditve, kot je diskoteka, spadajo med objekte, ki so nevarni za požar in niso posebej prilagojeni za uporabo pirotehnike. To pomeni, da je treba zagotoviti požarno stražo!" pravi in dodaja, da je požarna straža ključni preventivni ukrep za zagotavljanje požarne varnosti pri dejavnostih z večjim tveganjem za izbruh požara.

Pojasnil je, da je treba požarno stražo organizirati, kadar gre za pretakanje lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov, pri vročih delih (torej kadar se vari, uporablja odprt plamen ali orodje, ki proizvaja iskre), na javnih shodih ali prireditvah (kadar obstaja nevarnost izbruha požara ali eksplozije) in kadar so povečane nevarnosti požarov v naravnem okolju.

Ob tem je dodal, da požarno stražo lahko opravljajo le operativni gasilci, ki so strokovno usposobljeni za te naloge ter izpolnjujejo predpisane psihofizične in zdravstvene zahteve. Če gre za objekte z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali objekte, v katerih se zbira manj kot 100 ljudi, bi požarno stražo lahko izvajale tudi za gašenje usposobljene osebe. "Pravno formalno lahko rečemo, da bi morali ob vsakem takšnem dogodku, ko se uporablja pirotehnika, izvajati požarno stražo. Glede na to, da je ob takih dogodkih navadno več kot 100 ljudi, bi morali požarno stražo izvajati gasilci," je razložil.