V Logatcu odprli nov požarni laboratorij, enega največjih v Evropi

V Zavodu za gradbeništvo Slovenije se že dobrih 50 let ukvarjajo s požarnim inženirstvom, končno pa so dočakali nove prostore, v katerih bodo lahko opravljali različne raziskave in tako skrbeli za požarno varnost nas vseh. Direktor zavoda Aleš Žnidarič je ob tem izrazil močno zadovoljstvo. "Imeli smo tudi laboratorij na drugi lokaciji, ki pa je z leti postal premajhen in nezadosten, zato smo se odločili za novo investicijo, ki je tudi uradno odprla vrata," je povedal in dodal, da so v laboratoriju sicer že pričeli z delom.

Gradbeništvo je namreč panoga, ki nikoli ne spi, zato je treba stalno nadgrajevati znanje in slediti njegovemu hitremu ritmu. "Gradbeništvo zelo hitro napreduje. Uporabljajo se novi materiali in nove tehnološke rešitve. Veliko govorimo tudi o trajnostnem gradbeništvu. Težava pa je v tem, da se velikokrat pozablja ravno na požarno varnost," je pojasnil Žnidarič, ki meni, da smo bili ravno iz tega razloga v zadnjem desetletju priča več večjim požarom na svetu.

Raziskave tudi na področju gorljivih fasad

"Računamo na to, da bomo z novim laboratorijem povečali zavedanje o požarni varnosti in po drugi stran omogočili industriji, ki proizvaja požarno varne proizvode, da bodo te proizvode tudi spravili na trg," je bil glede ciljev laboratorija jasen direktor. Na vprašanje, s kakšnimi raziskavami bodo dosegali te cilje, Žnidarič odgovarja, da bodo to predvsem raziskave požarne odpornosti in raziskave odziva na ogenj. Z njimi raziskovalci ugotavljajo, kako hitro določeni materiali zagorijo in kako hitro se požar širi po nekem objektu, po tem, ko so ti materiali že vgrajeni. "To so na primer tudi gorljive fasade, ki so v zadnjem času povzročale veliko težav," je še pojasnil in dodal, da sicer opravljajo tudi raziskave grajenega okolja in stavbnega pohištva kot so protipožarna vrata in stene.

V zavodu si sicer stalno prizadevajo, da bi znanje iz laboratorija prenesli v prakso, je pa Žnidarič še posebno ponosen na evropski projekt, na katerem so pričeli delati lansko leto. "Pridobili smo velik evropski projekt, ki je namenjen ravno dvigu odličnosti požarnega inženirstva in požarne znanosti. Eden izmed že vidnih rezultatov tega projekta je ta, da smo v sodelovanju z Univerzo na Primorske dosegli to, da so v program trajnostnega gradbeništva vključili predmet na temo požarnega inženirstva, kar mislim, da je zelo velik napredek," je bil zadovoljen direktor zavoda.