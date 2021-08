Pozdravite maksimalno hitrost z najhitrejšimi nogometnimi copati doslej – adidas X Speedflow

Hitro, hitreje, X Speedflow. Doživite nove dimenzije hitrosti z nogometnimi copati, ki združujejo ključne elemente dobre igre: eksplozivnost, okretnost in instinkt. Ustvarjalci so pri oblikovanju posvetili posebno pozornost vpogledu tako poklicnih kot tudi ljubiteljskih nogometašev, zaradi česar copat omogoča hitro in dinamično igro brez motenj.

V letu 2020 se je adidas osredotočil na razvoj lahkega nogometnega copata, ki sledi evoluciji nogometne igre ter igralcem dovoljuje, da na zelenici dosegajo še večje hitrosti. Ko so dosegli svoj cilj in svetu predstavili model X Ghosted, pa so sklenili stopiti korak nazaj. Vzeli so si čas, da so se z vsemi, ki igrajo nogomet – od rekreativcev do profesionalcev, posvetovali, kako bi lahko ta tedaj že nenadomestljiv čevelj še izboljšali. Prišli so do treh elementov, ki so ključni za sodobno obliko nogometa – eksplozivnost, okretnost in instinkt, ter na njihovi osnovi zgradili nov nogometni čevelj.

Zasnova nogometnega copata je bila izboljšana, tako da igralcem omogoča še hitrejše spremembe smeri. Njegova rešetkasta struktura je zasnovana tako, da se ovije okoli stopala, s čemer copat nogometašu zagotavlja popolno stabilnost, brez da bi omejeval njegovo okretnost. Lahek podplat s svojo strukturo sledi evoluciji nogometne igre, ki postaja vse bolj hitra in dinamična. Eksplozivnost in krajši reakcijski čas pa podpira tudi material PRIMEKNIT, razvit za intuitivne igralce, ki so vedno korak ali dva pred tekmeci. Ustvarjalci novih modelov X Speedflow so upoštevali tudi želje igralcev po mehkejšem, bolj udobnem podplatu. Večje udobje so dosegli z novo konstrukcijo in protizdrsno podlogo, ustvarjeno iz sodobnih, mehkejših materialov.

Glavno vodilo oblikovalcev pri kreiranju naslednjega člena evolucije adidasovih nogometnih copat je bilo spajanje fizičnega z mentalnim. Da bi dosegli zastavljeni cilj in svetu predstavili najhitrejši nogometni copat doslej, so združili najnovejše tehnologije s poglobljenim razumevanjem potreb sodobnega nogometa. Rezultat njihovega dela, novi X Speedflow, s podpiranjem eksplozivnosti, instinkta in okretnosti nogometašem omogoča, da na zelenici vedno ustvarijo dovolj prostora za razvoj svoje igre.

Copati so že na voljo v prodajalnah INTERSPORT po Sloveniji in v spletni prodajalni www.intersport.si.





Naročnik oglasa je Intersport.